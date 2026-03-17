[헤럴드경제=양대근 기자] 윤상현 국민의힘 의원이 오세훈 서울시장을 향해 “서울시장 선거에 당당히 나서달라”고 촉구했다.

17일 윤상현 의원은 페이스북을 통해 “오늘 같은 시대를 살아온 한 사람의 정치인으로서 이 글을 쓴다. 부탁드리는 것도 아니고, 압박을 드리는 것도 아니다”면서 “다만 지금 이 순간이 요구하는 것이 무엇인지를 진심으로 여쭙고자 한다”며 이같이 밝혔다.

윤 의원은 “오 시장께서 당의 문제를 말씀하시는 것 전적으로 이해한다. 정치란 원칙 없이 뛰어드는 것이 아니며, 신뢰의 기반 없이 싸울 수는 없다는 것도 안다”면서도 “그러나 이제 당은 결의했고, 당원들과 국민은 기다리고 있다”고 설명했다.

이어 그는 “기다림에도 때가 있다. 그리고 그동안은 나라의 앞날을 걱정하는 마음에서 비롯된 기다림이라고 믿는다”며 “지금 시장을 설득하려는 것이 아니다. 설득돼 나서는 사람과 스스로 결단해 나서는 사람은 다르다. 전자는 조건의 싸움을 하고, 후자는 대의의 싸움을 한다. 국민은 그 차이를 안다”고 강조했다.

윤 의원은 “지금 이 나라는 분열과 혼돈 속에 있다. 어떤 정치인이 나서느냐가 아니라, 어떤 정신으로 나서느냐가 중요한 때”라며 “조건이 충족돼 마지못해 출마한 후보가 아니라, 부족한 환경 속에서도 대의를 위해 기꺼이 몸을 던진 지도자를 국민은 기억한다. 그리고 그런 지도자를 지지한다”고 밝혔다.

그는 “오 시장께서 제기하신 문제의식은 당 안에서 함께 고민하고 챙겨나가겠다. 저 역시 그 과정에 함께 하겠다”면서도 “분명한 것은 지금은 결단의 시간”이라고 역설했다.

아울러 “역사는 언제나 결단한 사람을 기록했다. 그 기록 속에 오세훈이라는 이름이 남기를, 저는 진심으로 바란다”며 “당당히 나서달라. 저도 오 시장과 함께 할 것”이라고 덧붙였다.