19일 오후 8시 라이브 진행 괌 노선 소개·퀴즈 이벤트 마련

[헤럴드경제=권제인 기자] 에어서울이 오는 19일 목요일 오후 8시 인스타그램 라이브 방송을 통해 고객과의 실시간 소통에 나선다고 17일 밝혔다.

에어서울은 방송 촬영, SNS 이벤트, 오프라인 행사, 옥외광고, 기내 이벤트 등 다양한 방식으로 고객과의 접점을 확대해 왔다. 대표적으로 ▷정호영 셰프와 함께한 KBS 예능 프로그램 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 촬영 ▷인스타그램 선착순 항공권 할인 이벤트 ▷서울역 공항철도 환승 통로 랩핑 및 스타필드 하남 미디어타워 광고 ▷탑승객 참여형 기내 이벤트 등을 진행했다.

이 같은 고객 접점 확대의 연장선에서 에어서울은 공식 인스타그램 채널 라이브 방송을 통해 고객과의 실시간 소통에도 나설 예정이다.

라이브 방송에는 에어서울 객실 승무원이 직접 출연해 괌 노선을 소개하고, 시청자들의 질문에 답하며 실시간으로 소통할 예정이다. 이번 방송은 괌정부관광청과 함께 진행하며, 퀴즈 이벤트를 통해 에어서울 로고 상품 등 다양한 경품도 제공할 예정이다.

괌 노선 항공권에 적용 가능한 항공운임 10% 할인 코드를 공개하는 순서도 마련됐다. 해당 할인 코드는 선착순 100명에 한해 사용할 수 있으며, 실시간 구매 인증을 완료한 고객 중 추첨을 통해 우선 수하물 처리와 앞좌석 지정 혜택이 포함된 민트익스프레스 서비스를 무상으로 제공한다.

에어서울 관계자는 “인스타그램 라이브 방송을 통해 고객이 직접 참여하는 새로운 소통 방식을 마련했다”며 “앞으로도 다양한 참여형 콘텐츠를 통해 고객과의 소통을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.