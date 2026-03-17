얼음용량 1∼5.2kg로 촘촘한 제품구성 제빙기술·위생·공간효율성 갖춰 공략

코웨이가 가정용에 이어 사무실·업소용 얼음정수기 시장 장악에 나서 주목된다.

업소용 얼음정수기는 대용량이면서도 높은 공간효율을 요구한다. 코웨이는 스탠드형 제품의 얼음저장고 용량을 1kg부터 3kg, 3.8kg, 5.2kg까지 다양화하며 선택지를 넓혀왔다.

지난해 말 선보인 ‘아이스 스탠드 5.2’는 5.2kg의 얼음저장고가 탑재됐다. 국내에서 가장 큰 용량이다. 얼음 사용량이 많은 사무실, 공공시설, 군부대 등에서도 부족함 없는 얼음을 제공한다.

압축된 크기의 ‘아이스 스탠드 1.0’은 소형 업소에서도 얼음을 쓰게 해달라는 의견을 반영한 제품이다. 좁은 장소에서도 여유롭게 사용할 수 있도록 공간활용도를 최대화했다.

최근에는 중형 스탠드 얼음정수기 중 가장 큰 제빙량의 ‘아이스 스탠드 3.0’도 선보였다. 이로써 상업용 얼음정수기는 총 4가지로, 사업장 크기와 사용량에 맞춰 선택할 수 있도록 제품계열을 세분화했다.

스탠드 얼음정수기는 풍성한 얼음을 제공하면서도 날씬하도록 혁신 제빙기술이 적용됐다. ‘아이스 스탠드 5.2’의 하루 제빙량은 기존 모델 대비 약 94% 증가한 20kg. 일일 최대 1659개의 얼음을 생성한다. 12분마다 신선한 얼음을 생성하는 쾌속제빙 기술을 탑재해 기존 대비 31% 빠른 속도로 얼음을 공급해준다.

‘아이스 스탠드 3.0’은 전작 대비 크기를 11% 줄였는데도 제빙량이 2배로 늘어난 13.6kg을 구현한다. 하루 최대 1246개의 얼음을 만들어준다.

사용환경을 고려한 세밀한 편의성과 효율성도 특징이다. 신제품 2종의 추출부 높이는 허리를 굽힐 필요가 없도록 팔 높이까지 올렸다. 추출공간은 27cm로 넓어져 긴 물병도 기울이지 않고 올려두고 사용할 수 있게 했다. 얼음과 물이 동시에 나오는 ‘얼음물’ 기능도 적용돼 각각 받아야 하는 번거로움도 없앴다. 3단계 맞춤추출(500㎖, 700㎖, 1ℓ)로 필요한 만큼 원터치로 간편히 선택할 수 있다.

다중이 이용하는 만큼 위생성도 강화됐다. 4중 자외선(UV) 살균으로 저빙고부터 트레이, 파우셋을 주기적으로 살균해준다. 추출구 커버와 파우셋, 얼음트레이, 정수탱크 등은 쉽게 분리세척이 가능하다. 이밖에 에너지소비효율 1등급으로, 장시간 사용해도 전기료 부담이 적다고 한다.

코웨이는 식당, 카페, 라운지, 사무실, 공공시설 등 공간별 맞춤형 모델을 선택할 수 있도록 차별화해 업소용 시장을 공략할 계획이다.

회사 관계자는 “지난해 가정용 얼음정수기 7종으로 초소형부터 대용량까지 범위를 확대했다. 올해는 상업용 제품을 보강해 시장지배력을 강화하겠다”고 했다.