지원사업 신청서류 평균 9개에서 4.4개로 축소…사업계획서도 30% 이상 감축 AI 기반 ‘중소기업 통합지원 플랫폼’ 5월 시범운영…맞춤형 사업 추천까지 중앙부처 722개 사업 한곳에…중기부 “한 번의 전화·한 번의 접속으로 해결”

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업·창업기업·소상공인이 정부 지원사업을 더 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 하는 원스톱 지원체계 구축이 본격화된다. 각종 신청서류는 절반 수준으로 줄이고, 흩어져 있던 지원 채널은 하나로 통합하는 방식이다.

중소벤처기업부는 17일 세종시에서 열린 대통령 주재 국무회의에서 ‘중기·창업·소상공인 원스톱 지원체계’ 구축 방안을 보고했다고 이날 밝혔다.

핵심은 복잡한 신청 절차를 대폭 간소화하는 데 있다. 2025년 기준 중소기업 지원사업 신청을 위해 기업이 직접 제출해야 하는 서류는 평균 9개, 사업계획서 분량은 평균 14장에 달했다.

중기부는 올해부터 제출서류를 평균 9개에서 4.4개로 50% 이상 줄일 계획이다. 사업자등록증, 재무제표 등 행정서류는 행정정보 연계를 통해 자동 수집하고, 개인정보 제공 동의서 등은 온라인 체크 방식으로 대체한다. 심사에 불필요한 서류는 폐지하거나 최종 선정 기업만 제출하도록 해 현장 부담을 줄이기로 했다.

사업계획서도 간소화된다. 중기부는 제한 분량을 평균 14장에서 9.4장으로 30% 이상 감축할 방침이다. 이를 통해 2026년 기준 신청서류 502만개, 사업계획서 64만장을 줄여 약 57만시간의 행정 부담 절감 효과를 기대하고 있다.

인공지능(AI)을 활용한 사업계획서 작성 지원도 도입된다. 기업이 사업계획 키워드를 입력하면 AI가 업종, 업력, 지역, 지원사업 평가항목, 사업계획서 양식 등을 반영해 맞춤형 초안을 제공하는 방식이다.

지원사업 정보를 찾고 신청하는 창구도 하나로 합쳐진다. 현재는 기업마당과 중소벤처24가 각각 운영되면서 역할이 일부 중복되고, 실제 세부 정보 확인과 신청을 위해서는 중소벤처기업진흥공단, K-스타트업 포털, 소상공인24 등 67개 채널을 별도로 이용해야 했다.

중기부는 이를 개선하기 위해 5월부터 기업마당과 중소벤처24를 통합한 AI 기반 ‘중소기업 통합지원 플랫폼’을 시범운영한다. 이 플랫폼에서는 중앙정부와 지방정부의 중소기업 지원사업 공고를 한곳에서 제공하고, 한 번의 로그인으로 지원사업 신청까지 가능한 원스톱 서비스를 구현할 계획이다.

여기에 AI 기반 맞춤형 추천 기능도 더해진다. AI가 기업 정보와 지원사업 요건을 비교·분석해 적합한 사업을 추천하고, 대화형 상담 서비스도 제공할 예정이다. 해당 기능은 2026년 12월까지 단계적으로 고도화된다.

유선 상담 체계도 단일화한다. 현재 중소기업 통합 콜센터 ‘1357’이 운영되고 있지만, 정책자금·소상공인·기술보증·공공구매 등 4개 분야별 콜센터가 별도로 존재한다. 또 13개 지방중소벤처기업청과 17개 창조경제혁신센터가 법무·세무·회계 등 경영애로 해결 서비스를 제공하고 있으나, 통합 대표번호는 없는 상태다.

중기부는 앞으로 ‘1357’ 하나만으로 상담 목적과 분야에 따라 최적의 지원센터로 자동 연결되는 체계를 추진할 예정이다.

이번 방안은 중기부 단독으로는 완성하기 어렵다는 점도 분명히 했다. 중소기업빅데이터플랫폼(SIMS)에 따르면 중앙부처의 중기·창업·소상공인 지원사업은 모두 722개다. 이 가운데 중기부 사업은 141개로 20% 수준이며, 나머지 581개, 80%는 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 농림축산식품부 등 17개 부처가 운영하고 있다.

한성숙 중기부 장관은 국무회의에서 “중기부만의 노력으로는 원스톱 지원체계를 완성할 수 없다”며 “중기부가 추진 중인 신청서류 간소화 등에 17개 부처가 모두 동참해 주시기를 요청드린다”며 “중소기업, 스타트업, 소상공인이 지원정책을 찾아 헤매다 포기하는 일이 더 이상 없도록 하겠다. 한 번의 전화, 한 번의 접속만으로 고객이 원하는 모든 서비스를 원스톱으로 제공할 것”이라고 밝혔다.