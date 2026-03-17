[헤럴드경제=김병진 기자]경북지사 예비경선 후보자인 최경환 후보는 지난 16일 열린 ‘국민의힘 비전토론회’에서 경북의 경제 위기를 정면 돌파하기 위한 이른바 ‘경북 초이노믹스’청사진을 발표했다.

최 후보는 이날 비장한 어조로 시작한 기조연설에서 “경북의 GRDP 성장률이 대구에 이어 최하위권인 0.8%에 머물고 매년 1만명의 청년이 고향을 떠나고 있다”고 진단했다.

이어 “경제는 아는 만큼 보이고 해본 사람이 잘한다”며 “중앙정부의 곳간 열쇠를 쥐어본 경험으로 경북의 무너진 자존심을 바로 세우겠다”고 포문을 열었다.

따라서 최 후보가 제시한 경북 재건의 핵심 전략은 ‘신경제고속도로’다.

경북 22개 시·군을 하나로 묶는 교통망을 구축하고 경북의 원전을 활용한 ‘반값 전기’를 공급해 AI, 데이터센터 등 에너지 집약형 대기업들을 대거 유치하겠다는 구상이다.

특히 최 후보는 “반도체 생산공장 유치는 단순한 기업 유치를 넘어 국가 안보 차원의 전략”이라며 자신의 독보적인 네트워크를 활용해 정부와 기업의 결단을 이끌어내어 경북을 탄소 중립 시대의 ‘에너지 병참기지’로 만들겠다“고 강조했다.

이어진 인구소멸 위기 대책 토론에서 최경환 후보는 1년 이내에 가시적인 성과를 낼 수 있는 실효성 있는 대책을 내놓았다.

학자금 제로 모델로 이자 지원을 넘어 원금의 절반은 경북도가, 절반은 기업이 책임지는 구조를 설계해 청년들의 부채 부담을 완전히 해소하겠다고 밝혔다.

천원 주택 보급으로 청년들에게 파격적인 주거 비용 혜택을 제공해 절감된 비용이 지역 내 소비로 이어지는 경제 선순환 구조를 만들겠다고 강조했다.

더불어 정책 실현 가능성에 대한 의구심에 대해 최 후보는 “현재 경북도의 저출생 관련 예산 6000억원이 효과 없는 150여개 사업으로 쪼개져 낭비되고 있다”고 지적했다.

그는 “경제부총리로서 국가 예산을 직접 짜본 혜안으로 생색내기용 선심성 예산을 과감히 정리하겠다”며 “예산은 아이디어가 아니라 설계로, 검증된 실력으로 1년 뒤 청년들이 고향에 남는 것이 기회라고 말하게 하겠다”고 약속했다.