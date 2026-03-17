관광·마이스, 제조업 등 기업성장 일자리창출 10개 세부사업 820명 신규고용 목표

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시가 좋은 일자리를 늘리고 지역산업 경쟁력을 높이기 위해 ‘2026년 지역특화 일자리창출 사업’을 추진한다고 16일 밝혔다.

국·시비 50억원을 들여 관광·마이스와 제조업 등 부산 주요산업의 기업성장과 일자리 창출 모델을 구축하는 사업으로, 10개 세부사업 820여명 신규 고용이 목표다.

시 관계자는 “중앙부처 중심으로 시행하던 ‘지역산업 맞춤형 일자리 지원사업’ 일부가 자치단체로 이관되면서, 현장을 반영해 지자체가 직접 기획·추진할 수 있게 됐다는 점에서 의미가 있다”고 밝혔다.

‘부산 관광·마이스업 청년유입 및 정착지원 사업’은 관광·마이스 기업에 취업한 청년에게 1인당 300만원 정착금과 멘토링 프로그램을 지원한다.

‘부산 관광·마이스 3UP 프로젝트’와 ‘부산 관광·마이스 그로우업(Grow-Up) 지원’으로 일자리 질 개선과 기업 경쟁력 강화를 함께 추진한다. ‘3UP 프로젝트’는 재직자의 복지 향상과 근로환경 개선, 역량 강화를 위해 1인당 450만원(기업당 최대 900만원)을 지원하는 프로그램이다. ‘그로우업 지원’은 기업의 맞춤형 컨설팅 및 신규 콘텐츠 개발을 위해 신규 채용 1인당 800만원(기업당 최대 2400만원)을 지급한다.

제조업 분야에서는 숙련인력의 고용안정과 산업전환을 지원한다.

‘기계·부품·철강산업 숙련기술자 고용안정 지원사업’은 숙련기술자의 이·전직과 고용안정을 돕기 위해 기업 장려금 750만원과 근로자 인센티브 100만원을 지원한다. ‘뿌리·철강산업 좋은 일터 조성 고용안정 지원사업’으로 신규 채용 1인당 1000만원(기업당 최대 2000만원)을 지급하고, ‘조선기자재산업 고용친화·일터환경 혁신사업’은 안전한 작업환경 조성을 위해 신규 채용 1인당 1000만원(기업당 최대 3000만원)의 시설 개보수 비용을 지원한다.

이와 함께 ‘제조 유망기업 판로개척 스케일업 지원사업’, ‘제조산업 산업전환 혁신성장 지원사업’, ‘조선기자재산업 고용·기술혁신 지원사업’을 통해 판로 확대, 공정 고도화, 기술개발을 도모하고 신규 채용 1인당 1000만원을 지급한다.