구미 공장 찾아 계열사 사장단회의

우오현(사진) SM그룹 회장이 경북 구미 공장을 찾아 제조부문 계열사 사장단 회의를 열고 로봇과 인공지능(AI)을 활용한 생산 자동화와 미래 성장동력 확보를 주문했다. SM그룹은 우 회장이 지난 16일 경북 구미 국가산업단지 내 생산공장에서 SM벡셀, 남선알미늄, 티케이케미칼 등 제조부문 계열사 대표이사들이 참석한 가운데 사장단 회의를 주재했다고 17일 밝혔다.

이날 회의에는 제조부문 대표이사단과 그룹 임원진 등 30여 명이 참석해 계열사별 현장 운영 상황을 점검하고 로봇과 AI 도입을 통한 생산 자동화 전환 방안을 논의했다. SM그룹 제조부문에서는 SM벡셀(배터리), 남선알미늄(알루미늄·자동차 부품), 티케이케미칼(합성수지) 등 계열사 4곳이 구미산업단지에 입주해 공장을 운영하고 있다.

우 회장은 회의에서 생산 시스템 혁신을 위한 로봇과 AI 도입을 강조하며 미래 성장동력 확보의 필요성을 강조했다. 급변하는 무역환경과 산업 구조 변화 속에서 제조업의 기술 경쟁력과 품질을 끌어올려 불확실한 경영환경에 대응해야 한다는 취지다.

우 회장은 “우리 그룹이 한 치 앞을 내다보기 어려운 여건에서 어떻게 생존하고 성장해 나가야 할지 답을 찾아야 한다는 절박한 심정으로 이 자리에 왔다”며 “자동화 시스템을 통해 생산성과 업무 효율성을 높이는 것이 미래를 준비하는 첫걸음이 될 것”이라고 말했다.

이어 “중동 전쟁 등 글로벌 패권 경쟁이 심화되는 가운데 AI 시장은 빠르게 확대되고 소비 패턴도 급격히 재편되고 있다”며 “과감한 변화로 불확실성을 극복하고 미래 먹거리를 발굴해야 한다”고 덧붙였다. 정경수 기자