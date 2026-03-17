[헤럴드경제=이명수 기자] 모델 겸 배우 최여진이 남편과 결혼 과정에서 있었던 불륜설을 해명하다 눈물을 흘렸다.

그녀는 지난 16일 방송한 tvN 스토리 예능프로그램 ‘남겨서 뭐하게’에 배우 이규한과 함께 게스트로 출연했다.

앞서 최여진은 지난해 6월 비연예인과 결혼했으나 당시 불륜설에 휩싸인 바 있다. 그녀는 지난 2020년 tvN 예능 프로그램 ‘온앤오프’ 출연 당시 남편 전처와 함께 생활하는 모습을 보여줬었다.

최여진은 “제일 오해하는 게 한 집에서 밥을 해먹이고 그랬는데 어떻게 지인의 남편을 뺏느냐는 거였다”며 “거기에 방이 13개가 있었고 제가 그 중 하나를 쓴 것”이라고 말했다.

그녀는 “같은 아파트 산다고 같이 사는 게 아니지 않냐”고 덧붙였다.

최여진은 “남편이 이혼 후 2~3년 뒤에 만났다. 불륜이 아니다”라고 말했다.

이어 그녀는 남편 ‘교주설’에 “지인이 생일날 쓰라고 가져온 왕관이 무슨 교단 마크랑 비슷하더라. 해당 교단 법무팀에서 제말 아니라고 해명해달라 했었다”고 했다.

최여진은 “제가 연예인이라 남편이 겪지 말아야 할 것을 겪었다. 그게 미안하다”며 울음을 터뜨렸다.