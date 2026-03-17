SK매직

SK인텔릭스의 헬스플랫폼 브랜드 SK매직이 새로 내놓은 ‘원코크 플러스 얼음물 정수기’(사진)가 소비자들의 주목받고 있다. 터치 한 번으로 얼음과 물이 동시 출수되는 신개념 얼음정수기로, SK매직이 국내 최초로 선보인 기능이다. 얼음물 기능으로 아이스 아메리카노 등을 사계절 내내 편리하게 즐길 수 있게 해준다. 정수된 물을 저수조에 담아 보관하는 탱크형이 아닌 버튼을 누르는 즉시 정수된 신선한 물을 제공하는 직수형 얼음정수기다.

신모델은 제빙속도를 비롯해 얼음의 크기, 투명도, 강도 등을 사용환경과 취향에 따라 직접 선택할 수 있게 한다. ‘단단 모드’는 단단하고 투명한 얼음을 제공하며, 업계 최대 크기(12g)의 얼음을 제공한다. ‘넉넉 모드’는 작은 크기의 얼음을 빠른 속도로 만들며, 제빙속도는 단단 모드 대비 20% 빠르고, 업계 최대 얼음량(1kg)을 제공해 여름철에도 걱정 없이 사용할 수 있다.

아이스룸에는 업계 최초로 ‘아이스룸 트리플 UV케어 시스템’을 적용해 항상 신선하고 깨끗한 얼음을 제공한다. 또 코크 UV케어, 직수관 전해수 안심케어 등 오염경로를 차단하는 업계 최다 ‘4중 안심 케어시스템’이 적용됐다.

여기에 얼음을 생성하는 제품 내부는 UV케어 기능과 함께 항균을 위한 최적화된 설계로 사용자가 더욱 믿고 안심하고 사용할 수 있다. 조문술 기자