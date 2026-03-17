KCC글라스

KCC글라스 브랜드 ‘홈씨씨’는 주거용 더블로이유리 ‘빌라즈(VILAZ)’를 적용한 고단열 창호 ‘홈씨씨 윈도우 ONE(원) 빌라즈’(사진)를 선보이며 주거용 창호 시장을 공략하고 있다.

창호에 적용된 빌라즈 유리는 2중 은 코팅막으로 높은 단열 성능을 확보하면서도 코팅막의 내구성을 높여 가공 효율성을 크게 개선해 주거용 창호에 대한 적용성을 높인 것이 특징이다. 차분한 그레이 색상을 적용해 건물 외관을 고급스럽게 연출하고 태양광 반사로 인한 눈부심도 최소화해 도심 주거지에 적합하도록 설계됐다.

홈씨씨 윈도우 ONE 빌라즈는 프레임 설계에도 단열 효율을 고려했다. 양면 듀얼 챔버 구조의 창짝으로 단열성을 한층 높였으며 창틀에는 2중 모헤어를 설치해 미세한 틈새로 유입되는 냉기까지 차단해 발코니 이중창 기준 에너지소비효율 1등급을 충족한다.

이와 함께 창짝과 창짝이 맞물리는 여밈대 내부에는 U자형 절곡 보강재를 삽입해 강한 바람에도 뒤틀림을 최소화했다. 미니멀리즘 트렌드를 반영한 디자인도 강점이다. 창짝은 80mm, 창틀은 60mm의 슬림한 두께의 프레임을 적용해 유리 면적을 넓히고 채광 효과와 개방감을 높였다. 또한 실리콘 대신 가스켓으로 마감해 곰팡이 걱정을 없애고 한층 깔끔한 디자인을 완성했다. 홍석희 기자