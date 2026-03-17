에이스침대

에이스침대가 1인 가구 ‘앰비슈머’ 트렌드에 맞춘 3종 아이템으로 프리미어 침실 솔루션을 제안했다.

에이스침대가 올해 출시한 ‘올리보’(사진)는 브리티시 레트로 감성을 현대적으로 재해석한 패브릭 싱글침대다. 헤드보드의 톤다운된 올리브그린 컬러와 정갈한 체크 패턴이 침실에 평온하면서도 생기 있는 무드를 더했다. 110㎜ 두께의 볼륨감 있는 헤드보드는 모서리를 부드럽게 라운드 처리해 시각적·심리적 안정감을 준다. ‘투 매트리스’ 시스템을 함께 적용해 매트리스에 가해지는 하중을 효과적으로 분산시켜 수면 중 흔들림이나 밀림을 최소화했다.

아트월 콘셉트의 ‘루체-III’는 고급스러운 템바보드와 은은한 LED 조명의 조화가 돋보이는 호텔 침대다. 자연광을 닮은 부드러운 조명이 낮에는 우아한 모던함을, 밤에는 안락한 무드를 선사해 부티크호텔에 온 듯한 감각적인 분위기를 느낄 수 있다. 전면 쿠션은 기대어쉴 때 편안한 각도로 설계됐다.

프리미엄 하드타입 매트리스 ‘에이스 벨라-Ⅲ’는 머리부터 발끝까지 견고하게 지지해주어 극강의 편안함을 선사한다. 에이스 벨라-Ⅲ에는 체압을 고르게 분산시키는 강력한 지지력의 ‘플러스 파워 스프링’이 사용됐다. 강선 절단이나 변형을 줄인 5½회전의 오픈형 설계로 장기간 사용해도 처음과 같은 지지력을 자랑한다. 홍석희 기자