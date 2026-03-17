한샘

한샘이 오는 30일까지 상반기 최대 규모의 쇼핑 축제 ‘쌤페스타’를 진행한다. ‘쌤페스타’(사진)는 가구부터 인테리어, 생활용품까지 전 카테고리를 아우르는 한샘의 대표 프로모션이다. 올 상반기에는 이사·입주·혼수 수요가 집중되는 봄 시즌을 맞아 고객들에게 실질적인 혜택을 제공하기 위해 기획됐다. 전국 한샘 매장과 온라인 한샘몰에서 약 1500여 종의 상품을 최대 85% 할인하는 역대급 규모로 운영된다.

특히 이번 행사는 온라인 프로모션의 열기를 오프라인으로 확산시키기 위해 매장 방문 고객만을 위한 전용 혜택을 대폭 강화한 점이 돋보인다. 인테리어 공사를 앞둔 고객을 위한 ‘리하우스’ 혜택이 파격적이다. 한샘은 리하우스 매장을 통해 키친, 바스, 수납 패키지를 구매하는 고객에게 금액에 따라 창호와 마루 등 최대 1000만 원 상당의 한샘 제품을 제공한다. 단품 구매 시에도 삼성·LG 오븐, 휴젠뜨 환풍기 등 인기 가전 증정과 추가 할인까지 최대 300만 원에 달하는 혜택을 누릴 수 있다.

가구 중심의 ‘홈퍼니싱’ 매장 혜택도 풍성하다. Q·K 침대와 포시즌 매트리스 동시 구매시 프레임을 30% 할인하며, 베스트셀러 소파 10종은 최대 107만9000원까지 할인된다. 또한 ‘식탁 의자 1+1’ 증정과 시그니처 붙박이장의 특수장 할인 등 실질적인 체감 혜택을 높였다. 홍석희 기자