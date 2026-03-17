에넥스

에넥스는 주방부터 침실, 거실, 보이지 않는 공기질까지 케어하는 ‘홈인테리어 솔루션’을 제안했다.

시그니처 라인인 ‘키친팔레트 시리즈’(사진)는 5가지 도어프레임과 18가지 색상, 27가지 손잡이를 자유롭게 선택할 수 있어 개성 있는 주방 구현이 가능하다. 가장 눈에 띄는 모델은 ‘EK7 뉴아이린’. 이는 기존 멤브레인 방식의 단점을 보완해 동급 최고 수준인 20T 두께의 우레탄 도장 마감을 적용했다. 정밀한 NC가공으로 완성된 팔각형의 프레임은 공간에 입체적인 우아함을 더한다. 또 ‘EK5 젠토’는 리얼레더 질감을 LPM소재에 경면 마감으로 재현해 ‘조용한 럭셔리’ 트렌드를 반영했다. 자연미를 극대화한 ‘EK5 포레’는 페일우드와 마블패턴의 조화로 모던한 인테리어를 연출할 수 있다.

맞춤의 가치는 거실과 침실 등 집안 전체로 확장되며 공간의 연속성을 완성한다. 거실의 중심이 되는 ‘웬디 패브릭 스윙 갤럭시 모듈형 소파’는 스마트한 휴식의 기준을 제시하고 있다. 리모컨 하나로 등받이깊이를 정교하게 조절하는 ‘오토스윙’ 기능을 탑재해 체형과 상황에 최적화된 편안함을 제공한다. 침실은 ‘호텔급 감성’과 ‘실용성’의 조화에 집중했다. ‘EB 아르테 호텔형 패브릭 침대’는 곡선 헤드보드와 기능성 패브릭을 적용해 소파와 같은 안락한 착석감을 선사한다. 조문술 기자