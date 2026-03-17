LX하우시스

LX하우시스가 혼수·이사 수요가 몰리는 봄철 인테리어 성수기를 맞아 리모델링 수요 공략에 적극 나서고 있다.

LX하우시스는 지난 5일부터 열린 상반기 최대 할인행사 ‘지인페스타’(사진)에서 ‘뷰프레임’ 창호를 비롯해 바닥재·벽지·도어·주방 등 주요 제품이 포함된 인테리어 공사를 계약할 경우 제품가격 최대 20% 할인 혜택을 제공하며, 최대 500만원 상당의 경품 추첨 및 상품권 증정 등 중복 적용 가능한 3가지 혜택을 제공한다. 실제로 ‘지인페스타’가 시작된 이후 일주일간 LX하우시스의 최대 규모 플래그십 전시장인 ‘LX Z:IN 플래그십’을 비롯해 주요 상권에 위치한 ‘LX하우시스 지인스퀘어’ 전시장을 방문하거나 LX Z:IN 브랜드 사이트에 접속해 이벤트 관련상담을 신청하는 고객문의가 늘어나는 추세다.

올해 ‘지인페스타’ 에서는 창틀이 거의 보이지 않는 베젤리스 프레임 디자인으로 조망과 개방감을 극대화하면서도 뛰어난 단열성능까지 확보한 ‘뷰프레임’ 창호를 비롯해 우드·스톤 등 다양한 디자인 구현이 가능하고 마루나 타일(무기질)보다 충격에 강하고 높은 내구성을 확보한 ‘에디톤’ 바닥재, 일반 벽지보다 더 두꺼운 두툼한 표면 질감과 회벽·스톤·직물·페인팅 등 다양한 디자인까지 갖춰 인기 몰이 중인 ‘디아망’ 벽지 등이 큰 관심을 받고 있다. 홍석희 기자