현대리바트

현대백화점그룹 계열 토털인테리어 기업 현대리바트가 2026년 상반기 디자인과 실용성을 겸비한 신제품 3종을 출시했다. 이번 신제품은 ‘사용자 중심의 공간 최적화’를 테마로, 효율적인 수납과 휴식의 질을 높이고 생활공간의 경계를 허문 다목적 활용성에 집중한 것이 특징이다.

‘에딧(Edit·사진)’은 5㎜ 단위까지 조정할 수 있는 맞춤제작 시스템을 통해 수납 효율을 극대화한 붙박이장이다. 사용자의 라이프스타일에 따라 내부 구성을 자유롭게 편집하는 모듈형 구조다.

‘스와니에(Soigne)’는 집에서도 호텔 객실 같은 편안함과 분위기를 누릴 수 있는 침대다. 안정감 있는 구조와 절제된 디자인을 구현했다는 평가다. 프레임 디테일에 해외 명품가구에 주로 사용되는 알루미늄 소재를 적용해 호텔 가구 특유의 깔끔하고 세련된 이미지가 돋보인다.

‘위무브(We-Move)’는 전동 리프트 시스템을 적용해 거실과 주방, 서재의 경계를 허문 다목적 스마트 테이블이다. 식사나 아이들의 놀이, 공부, 재택근무 등 가족 구성원의 다양한 활동에 맞춰 상판 높이를 610mm에서 1020mm까지 정밀하게 조절할 수 있다.

현대리바트는 이번 신제품 3종을 통해 주방과 거실을 넘어 침실과 서재에 이르기까지 집안 곳곳의 완성도를 높이는 토탈 인테리어 솔루션을 제시한다는 계획이다. 홍석희 기자