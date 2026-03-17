[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달서구가 제4회 대한민국 건강고령친화도시 정책대상에서 최우수상을 수상하며 초고령사회 대응을 위한 선도적이고 모범적인 역할을 공식적으로 인정받았다.

17일 달서구에 따르면 보건복지부가 후원하고 건국대 건강고령사회연구원이 주최한 ‘대한민국 건강고령친화도시 정책대상’은 전국 지자체의 우수한 고령친화 정책 사례를 발굴·확산하고 초고령사회 대응을 위한 정책적 기반을 마련하기 위해 제정됐다.

달서구의 이번 수상은 단순히 복지 서비스를 나열하는 수준을 넘어 초고령사회 진입이라는 급격한 인구 구조 변화에 선제적으로 대응하며 구축한‘달서형 노인행복 패키지’가 어르신들의 실질적인 삶의 질 향상을 이끌어 냈다는 점에서 높은 평가를 받았다.

2025년 7월 초고령사회에 진입한 달서구는‘내 집 같은 복지관, 내일(Job)이 있는 노후, 내 곁의 돌봄’이라는 세 가지 핵심 가치를 바탕으로 촘촘한 그물망 복지를 추진해 왔다.

또 지난 2020년 대구경북 유일의 어르신 전용 스포츠 시설인 성서시니어스포츠관 개관에 이어 노인종합복지관 분관(2개소), 그리고 지난해 지역 최대 규모의 월배노인종합복지관 개관에 이르기까지 어르신들이 집 가까운 곳에서 여가·건강·문화 혜택을 누릴 수 있는 인프라를 지속적으로 확충해 왔다.

이러한 노력은 단순한 시설 확충을 넘어 어르신들의 사회적 고립을 예방하고 제2의 인생을 설계하는 지역 사회 중추적인 커뮤니티 공간을 마련했다는 점에서 우수한 점수를 받았다.

특히 전국적 벤치마킹 대상이 된 월배노인종합복지관은 운영 4개월 만에 회원 1만명을 돌파하며 향후 신설될 복지시설이 추구해야 할 표준 모델로 떠오르고 있다.

이와함께 달서구는 지난해 백세밥상, 할미카페 등 민관 협업의 11개 공동체 사업단을 포함해 총 68개 사업단을 운영해 지역 최대 규모인 6230명의 노인 일자리를 창출했다.

아울러 구 자체 예산을 투입하여 지역 최대 규모인 285명의 지역봉사지도원을 위촉·운영하고 15개의 선배시민 봉사단을 활성화함으로써 어르신들의 삶의 경험과 기술을 사회에 환원하며 자아 실현과 자긍심 고취에도 크게 기여하고 있다.

더불어 홀몸 어르신들을 위한 AI 돌봄 스피커와 응급안전 알림 서비스 등 최신 디지털 기술을 접목해 고독사를 예방하고 정서적 지지 체계를 강화함으로써 기술과 사람이 공존하는 스마트 돌봄 생태계를 구축했다.

이태훈 대구 달서구청장은“고령화는 피할 수 없는 시대적 흐름이지만 달서구는 이를 위기가 아닌 새로운 활력의 기회로 바꾸기 위해 노력해 왔다“며 ”어르신 한 분 한 분의 목소리를 정책의 이정표로 삼아 세대 간 소통과 공감이 흐르는 진정한 의미의 고령친화도시를 완성해 나가겠다.”고 말했다.