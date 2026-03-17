2027년도 지방 의대 10명 중 7명 ‘지역 학생’ 종로학원 “선발규모 늘어도 실제 경쟁은 치열”

[헤럴드경제=김용재 기자] 2027년 입시부터 적용되는 ‘지역의사제’로 지방권 의대의 지역 학생 선발 규모가 5년 전 대비 2배 이상 늘어날 것이라는 분석이 나왔다.

17일 종로학원이 발표한 ‘지역의사제 도입에 따른 지방의대 지역 학생 선발 규모 추정’ 자료에 따르면 전국 지방권 27개 의대의 2027학년도 지역 학생 선발 규모는 1698명으로 파악됐다. 이는 5년 전인 2022학년도(766명)와 비교하면 2.2배 늘었다.

지방권 의대 전체 모집인원에서 지역 학생 비중도 커진다. 2022학년도 38.0%였던 지역 학생 비중은 2027학년도에는 68.2%로 늘어날 것으로 추정되기 때문이다. 지역의사제로 뽑는 인원이 더 늘어나는 2028년에는 이 비율은 69.6%까지 늘어날 것으로 예상된다.

권역별로 보면 2027학년도 지역 학생 선발 규모는 호남권이 440명으로 가장 많다. 이어 ▷부산·울산·경남 403명 ▷충청권 360명 ▷대구·경북 292명 ▷강원 154명 ▷제주 49명 순으로 추정됐다.

일반고 기준 학교당 의대 지역 학생 합격 가능 인원도 전 권역에서 늘어날 것으로 분석도 나온다. 제주권은 2026학년도 1.0명에서 2027학년도 2.2명으로 지역 학생 합격 가능 인원이 큰폭으로 는다. 이외에는 ▷강원권 1.1명→1.8명 ▷충청권 1.3명→1.9명 ▷대구·경북 1.2명→1.6명 ▷호남권 1.5명→ 1.9명 ▷부·울·경 1.1명→1.4명 등이다.

다만 종로학원은 지역 학생 선발 규모가 커지더라도 실제 경쟁은 더 치열해질 것으로 본다. 지방권 의대 지역 학생 선발 규모가 크게 늘면서 N수생들도 지방권 의대에 대거 지원할 가능성이 높고 수시에서도 수능 최저학력기준을 충족할 수 있는 N수생의 합격 비율이 높아질 수 있기 때문이다.

임성호 종로학원 대표는 “지방권 고교 의대 배출 기준으로 양극화 현상도 커질 수 있다”며 “학교 내신뿐만 아니라 수시 수능 최저 조건을 충족할 수 있는 조건을 갖추는 노력도 지방권 고교에서는 매우 중요하게 될 것”이라고 말했다.

이어 “지역 학생 선발 규모가 많이 늘어나는 상황에서 지방권 의대에는 수시·정시에 지원하는 N수생이 늘어날 가능성이 높다”며 “앞으로 지방권 의대는 수도권 의대보다 N수생 합격자 비율이 현재보다 더 높아질 것으로도 예상된다”고 덧붙였다.