[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당 한병도 원내대표는 17일 중대범죄수사청(중수청)·공소청 설치법의 당·정·청(민주당·정부·청와대) 협의안과 관련 “한 치의 타협 없이, 머뭇거림 없이 치밀한 계획과 결집된 의지로 본회의 통과라는 마침표를 찍도록 하겠다”고 밝혔다.

한 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “오늘은 검찰의 시대를 끝내고 국민의 시대를 여는 역사적인 날”이라며 이같이 강조했다.

그는 “(검찰) 수사와 기소의 완전한 분리, 검사의 직접 수사권 폐지라는 길은 이미 국민과 약속한 국정과제이며 결코 후퇴할 수 없는 정의의 길”이라며 “70년 낡은 기득권의 사슬을 끊어내고 오직 국민을 위한 사법 질서를 확립하라는 주권자의 준엄한 명령을 받들겠다”고 말했다.

이어 “국민의힘에도 엄중히 다시 말씀드린다”며 “만약 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)를 동원해 개혁에 발목을 잡으려 한다면 우리는 주저 없이 국회법에 따른 토론 종결로 법안을 처리할 것”이라고 했다.

그러면서 “역사의 수레바퀴를 거꾸로 돌리려는 어떠한 시도도 결국 주권자의 분노 앞에 직면하게 될 것임을 경고한다”고 말했다.

민주당은 공소청 검사의 수사 지휘·개입 조항 삭제 등이 담긴 당·정·청 협의안을 이날 오후 의원총회에서 당론으로 채택하고 해당 상임위원회 절차를 거쳐 오는 19일 본회의에서 처리한다는 방침이다.