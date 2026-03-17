교통·안전·편의시설·즐길거리 등 안내 서울시, 120다산콜 비상 상담체계 가동 서울광장 내 ‘서울마이소울 라운지’ 운영 관람객 위해 ‘K-문화축제 캘린더’도 제공

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시는 21일 광화문광장에서 열리는 ‘BTS 컴백 라이브 공연’을 앞두고 시민들과 전 세계 방문객이 안전하고 편리하게 행사를 즐길 수 있도록 온오프라인을 활용한 통합 안내를 실시한다고 17일 밝혔다.

시는 공연을 찾는 관람객들에게 꼭 필요한 교통·안전과 편의시설 정보를 서울시 누리집 내 종합안내 페이지에 실시간 업데이트해 안전한 관람과 행사장 인근 거주 시민의 불편을 최소화한다는 방침이다.

종합안내 페이지에서는 지하철 무정차 통과 정보, 임시 우회 운행 버스 노선 등 대중교통 운행 사항과 차량 통제 구간뿐 아니라 행사장 내 반입 불가 품목과 공연장 인근의 화장실 정보 등의 필수 정보를 한눈에 확인할 수 있다. 또 외국인들을 위해 종합안내 페이지를 영어·중국어·일본어로도 번역 제공한다.

시는 누리집뿐 아니라 서울도서관의 외벽 대형 현수막과 컴백 라이브 티켓부스에 비치될 해치 포토카드형 리플릿에 QR코드를 삽입해 종합안내 페이지를 안내한다.

또 공연장과 주변 안전 민원에 실시간으로 대응하기 위해 120다산콜재단은 상담인력과 영어, 중국어, 일본어, 베트남어, 몽골어 등 외국어 지원 인력을 추가 편성한다. 아울러 공연 당일 서울관광재단 안내사가 시청역, 서촌 등 공연장 인근의 관광지에서 교통·숙박시설 등의 현장 안내 서비스를 제공한다.

서울시는 랜드마크 등 명소 곳곳에서 공연, 행사 등 서울을 방문한 관람객이 서울을 즐기고 알아갈 수 있도록 ‘K-문화축제 캘린더’를 제공한다. ‘K-문화축제 캘린더’는 종합안내 페이지의 행사정보 메뉴에서 확인할 수 있으며, 프로그램별 세부정보를 담은 ‘서울관광 가이드북’도 함께 내려받을 수 있다.

아울러 시는 관람객들에게 글로벌 도시 서울을 알리기 위한 ‘서울마이소울 라운지’를 20~22일 서울광장에서 운영해 방문객들에게 서울시의 브랜드와 다양한 서울시의 굿즈를 소개한다. 청계광장에서는 해치와 소울프렌즈 캐릭터가 대형 아트벌룬 형태로 19~24일 방문객을 맞이한다.

개관 한 달여 만에 방문객 10만명을 돌파한 서울갤러리는 행사 기간 시민과 관광객이 머물며 휴식할 수 있는 장소이자 서울의 매력을 알리는 시정홍보 거점공간인 ‘서울 스테이 라운지’로 조성된다.

주말에는 서울갤러리 공연장에서 K-팝·퓨전국악·크로스오버 등 다양한 장르의 문화 공연을 열어 서울 전역의 축제 열기를 서울갤러리 공간 안에서도 이어가며, 서울갤러리를 방문한 시민과 관광객에게 즐거움을 선사할 예정이다.

민수홍 서울시 홍보기획관은 “유례없는 글로벌 공연행사가 진행되는 만큼 서울을 찾는 전 세계 방문객들이 서울의 핵심 시정과 브랜드를 알릴 수 있는 절호의 기회”라며 “행사 관련 안전과 편의 정보 제공은 물론 다채로운 즐길 거리를 통해 글로벌 도시 서울의 매력을 전하겠다”고 말했다.