[헤럴드경제=함영훈 기자] 국립공원공단 북한산국립공원사무소(소장 신정태)는 봄철 해빙기를 맞아 3월 23일부터 4월 5일까지 14일간 북한산국립공원 내 암벽장에 대해 출입을 금지한다고 밝혔다.

해빙기에 얼어 있던 암반과 토사가 녹으면서 낙석 및 암반 붕괴 등 위험요인이 증가하면서 탐방객 안전사고 발생 가능성이 높아지는 시기이다.

이에 북한산국립공원사무소는 북한산국립공원 내 암벽장 24개소(북한산 10개소, 북한산도봉 14개소)에 대해 출입을 통제하고, 안전점검을 통해 위험요인을 사전에 제거하는 등 탐방객 안전사고 예방에 집중할 계획이다.

특히 이번 점검 기간에는 국립공원특수산악구조대를 중심으로 산악구조 유관기관 및 산악단체 등과 합동 점검을 실시하여 암반 균열 상태, 뜬돌 발생 여부 등 낙석 위험 구간을 집중적으로 점검하고, 발견된 위험요인은 즉시 정비할 예정이다.

북한산국립공원사무소 김종문 재난안전과장은 “해빙기에는 작은 암석도 낙석으로 이어질 수 있어 각별한 주의가 필요하다”며 “앞으로도 철저한 점검과 안전관리를 통해 탐방객이 안심하고 국립공원을 이용할 수 있도록 안전한 탐방환경 조성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

또한 “탐방객 여러분께서는 출입이 제한된 암벽장 이용을 자제하고 낙석 위험지역 탐방 시 안전수칙을 준수해 주시길 바란다”고 당부했다.