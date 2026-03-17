16~17일 오스트리아 빈서 개최 ‘사기범죄’ 공조 강화 방안 논의

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰청은 16일부터 이틀간 오스트리아 빈에서 개최된 ‘2026 국제 사기방지 정상회의’에 참석해 초국가 사기범죄 대응을 위한 국제공조 강화 방안을 논의 중이라고 17일 밝혔다.

인터폴(INTERPOL)과 유엔마약범죄사무소(UNODC)가 공동 주관하고 영국 내무부가 후원한 이번 회의는 디지털 기술 발달로 급증한 초국가적 사기 범죄에 대한 실질적인 협력 방안을 논의하기 위해 열렸다.

회의에는 이재영 경찰청 국제치안협력국장을 단장으로 한 대표단이 한국 정부 대표로 참석했다. 인터폴 회원국 정부 기관과 국제기구, 민간 기업, 학계 관계자들도 한자리에 모였다.

이번 회의는 디지털 기술 발달로 급증한 초국가 사기범죄에 대응하기 위해 마련됐다. 인터폴과 유엔마약범죄사무소(UNODC)가 공동 주관하고 영국 내무부가 후원한다. 디지털 기술 발달로 급증하고 있는 온라인 기반 사기범죄 대응을 위해 각국 정부 기관과 국제기구, 민간기업, 학계 관계자들이 참여했다.

대표단은 첫날부터 국제기구 주관 주요 행사에 핵심 연사로 나서며 논의를 주도했다. 인터폴 주관 행사에선 한국의 재정 지원으로 운영 중인 ‘해치(HAECHI) 프로젝트’의 성과와 향후 발전 방향을 발표했다. 해치 프로젝트는 온라인 경제 범죄에 공동 대응하기 위한 사업으로, 참여국 간 정보 공유와 합동 작전을 수행한다.

UNODC 아시아태평양 지역사무소 부대행사에선 동남아시아 거점 스캠(Scam) 센터 등 최신 범죄 동향을 공유하며 국제공조 강화 의지를 밝혔다.

회의 마지막 날인 17일에는 경찰청이 주관한 ‘초국가 스캠단지 공동 대응’ 부대행사가 열린다. 경찰청은 인터폴 및 태국·일본·싱가포르 등 주요 공조국 관계자들에게 ‘국제공조협의체(IICA)’와 국제 공조 작전인 ‘브레이킹 체인스(Breaking Chains)’를 소개하며 새로운 공조 협력 모델을 제시하기로 했다.

국제공조협의체는 지난해 10월 경찰청 제안으로 발족한 초국가 스캠범죄 국제공조 플랫폼이다. 현재 46개국과 3개의 국제기구가 참여하고 있다. 브레이킹 체인스는 스캠·인신매매 등 초국가 범죄 방지를 목표로 하는 경찰청 주도의 국제공조 작전이다.

경찰청 관계자는 “이번 회의 참석은 ‘초국가범죄 범정부 전담팀(TF)’ 출범 이후 한층 고도화된 우리 정부의 범죄 척결 의지와 역량을 국제사회에 각인시키는 계기가 될 것”이라고 말했다.

이재영 국제치안협력국장은 “부처의 경계를 허문 한국의 체계적인 대응 역량이 국제공조 네트워크의 핵심 동력으로 작용하고 있다”며 “초국가 사기범죄 대응을 위한 국내외 공조·협력 네트워크를 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.