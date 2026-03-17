청주공장 로봇 기반 자동화 시스템 구축…고중량 공정 안전성 강화 협동·산업·물류 로봇 12대 도입…포장 전 공정 통합 자동화 구현 데이터 기반 스마트 제조 전환…납기 대응력·고객 만족도 제고

[헤럴드경제=홍석희 기자] 깨끗한나라는 청주공장에 로봇 기반 원지포장 자동화 시스템을 구축해 생산성과 품질 경쟁력을 동시에 강화했다고 17일 밝혔다.

이번 자동화 구축을 통해 시간당 생산성은 기존 대비 약 70% 향상될 것으로 예상된다. 특히 최대 2.5톤에 이르는 고중량 원지를 작업자가 직접 취급하던 공정을 로봇 중심으로 전환하면서 현장 안전성도 크게 높였다.

원지는 제지 공정을 통해 생산되는 반제품 형태의 종이로, 화장품 케이스와 과자 상자, 과일 포장박스 등 다양한 포장재와 인쇄용지의 기초 소재로 활용된다. 원지포장 공정은 제품 규격이 다양하고 반복 작업이 많아 작업자 숙련도에 따라 품질과 생산성 편차가 발생하기 쉬운 공정으로 꼽힌다.

깨끗한나라는 이를 개선하기 위해 협동 로봇, 산업용 로봇, 물류 로봇 등 총 12대의 첨단 설비를 도입했다. 원지 이송부터 리프트, 컨베이어 기반 물류 이동, 캡 삽입, 봉인지 부착, 자동 테이핑, 고속 랩핑, 라벨 부착까지 포장 전 과정을 자동화해 공정 흐름을 효율적으로 재정비했다.

또 창고관리시스템과 생산관리시스템을 실시간으로 연동해 생산 및 물류 데이터를 통합 관리할 수 있도록 했다. 이를 통해 공정 상황을 실시간으로 파악하고, 축적된 데이터를 기반으로 공정 최적화를 단계적으로 추진할 계획이다.

자동화 시스템이 본격 가동되면 납기 준수율 100% 달성을 목표로 공정 안정성을 더욱 높일 방침이다. 실제 자동화 도입 이후 납기 대응력이 빠르게 개선되면서 고객사 반응도 긍정적인 것으로 전해졌다.

현장 안전 측면에서도 변화가 예상된다. 최대 2.5톤에 달하는 원지 롤 취급 공정을 로봇이 대신 수행하면서 작업자의 중량물 취급 부담이 크게 줄어들 전망이다.

깨끗한나라는 향후 운영 데이터를 지속적으로 축적·분석해 공정 고도화를 추진하고, 로봇 기술과 데이터 기반 운영을 결합한 스마트 제조 환경을 더욱 강화할 계획이다. 이를 통해 제조 현장의 인공지능 전환을 가속화한다는 구상이다.

깨끗한나라 관계자는 “이번 자동화 시스템 구축은 로봇과 데이터를 제조 현장에 본격적으로 접목한 사례”라며 “앞으로도 지속적인 제조 혁신을 통해 공정 경쟁력과 안정적인 공급 역량을 강화해 나가겠다”고 말했다.