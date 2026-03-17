30일 오후 8시 온라인 라이브 진행…초시생 대상 동차 합격 전략 제시 과목별 학습법·연계 학습법 소개…교수진 실시간 질의응답도 마련 사전 신청자·당일 참여자에 필독서·용어집 등 학습자료 제공

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에듀윌은 2026년 공인중개사 시험을 준비하는 수험생을 대상으로 오는 30일 오후 8시 공식 홈페이지에서 ´2026 대비 공인중개사 합격 전략 설명회’를 온라인 라이브로 진행한다고 17일 밝혔다.

에듀윌은 행사에 앞서 이날부터 사전 신청 페이지를 운영한다. 이번 설명회는 3월부터 본격적으로 학습을 시작하는 초시생을 위해 공인중개사 시험 준비 과정에 필요한 학습 방향과 전략을 안내하기 위해 마련됐다.

설명회는 총 3부로 구성된다. 1부와 2부에서는 3월에 학습을 시작하는 수험생들이 참고할 수 있도록 과목별 학습 전략과 과목 간 연계 학습 방법을 소개한다. 핵심 이론 학습법과 기출문제 활용법 등 시험 준비에 필요한 실질적인 학습 방향도 함께 제시할 예정이다.

3부에서는 에듀윌 교수진이 참여해 수험생들의 질문에 실시간으로 답하는 라이브 질의응답 시간이 진행된다.

에듀윌은 설명회와 함께 수험생의 학습을 돕기 위한 자료도 제공한다. 30일 오후 7시30분까지 사전 알림을 신청한 참여자에게는 ´합격 필독서’와 ´한장끝장 브로마이드 6종’ PDF 등 학습 자료가 제공될 예정이다.

설명회 당일에는 상담 신청자와 실시간 채팅 참여자를 대상으로 ´공인중개사 필수 용어집’ PDF와 수강 지원 혜택 등을 제공하는 이벤트도 함께 진행한다.

에듀윌 관계자는 “3월은 공인중개사 시험 준비를 시작하는 수험생에게 학습 방향을 설정하는 중요한 시기”라며 “이번 설명회가 수험생들이 시험 준비 전략을 세우는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.

´2026 공인중개사 합격 전략 설명회’ 사전 신청과 세부 내용은 에듀윌 공인중개사 홈페이지에서 확인할 수 있다.