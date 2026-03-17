광주·호남권 거점기업 육성 업무협약 체결…미래전략산업 금융지원 강화 하나은행 특별출연 8억원 바탕으로 160억원 규모 협약보증 지원 AI·바이오·문화콘텐츠·방산·에너지·첨단제조 등 6대 산업 집중 육성

[헤럴드경제=홍석희 기자] 기술보증기금은 광주광역시, 광주상공회의소, 하나은행, 신용보증기금과 함께 광주시청에서 ´광주·호남권 거점기업 육성 지원 업무협약’을 체결했다고 16일 밝혔다.

이번 협약은 호남권 지역특화산업의 경쟁력을 높이고 미래전략산업을 영위하는 지역 기업의 금융 접근성을 확대해 지속 가능한 지역산업 성장 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 기술보증기금은 하나은행의 특별출연금 8억원을 재원으로 160억원 규모의 특별출연 협약보증을 지원한다. 지원 기업에는 보증비율을 기존 85%에서 100%로 3년간 상향하고, 보증료도 0.3%포인트 낮춰 3년간 감면하는 혜택이 제공된다.

기술보증기금은 또 하나은행의 보증료지원금 2억원을 바탕으로 166억원 규모의 보증료지원 협약보증도 공급한다. 하나은행은 해당 기업들에 대해 2년간 0.6%포인트의 보증료를 지원한다.

광주광역시와 광주상공회의소는 이차보전 지원과 유망기업 발굴·추천 등을 맡아 지역 중소기업의 성장 기반 강화를 위한 종합 지원을 연계할 예정이다.

지원 대상은 기술보증기금의 기술보증 요건을 충족하는 신기술사업자 가운데 본점 또는 주사업장이 호남권에 있는 기업이다. 구체적으로는 인공지능, 바이오, 문화콘텐츠, 방산, 에너지, 첨단제조 등 6대 첨단전략산업을 영위하는 기업이 대상이다.

각 기관은 이번 협약을 계기로 지역특화산업의 경쟁력을 높이고 미래전략산업 분야 기업에 대한 맞춤형 금융지원을 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.

박주선 기술보증기금 전무이사는 “이번 협약은 호남권 미래전략산업의 성장 기반을 강화하고 지역경제에 새로운 활력을 더하는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 유관기관과의 협업을 확대해 지역 기업의 안정적인 성장과 혁신 생태계 조성을 적극 지원하겠다”고 말했다.