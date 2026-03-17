자연어 기반 인테리어 자동화 워크플로우 발표…설계 전 과정 통합 Amazon Bedrock AgentCore 기반 지능형 에이전트 아키텍처 소개 Agentic AI 트랙 참가…프로젝트 기간 단축·비용 절감 사례 공유

[헤럴드경제=홍석희 기자] 아키스케치는 서울 코엑스에서 열린 ‘AWS 유니콘 데이 2026 서울’에 발표사로 참가해 인테리어 AI 에이전트 개발 사례를 공개했다고 17일 밝혔다.

AWS 유니콘 데이는 아마존웹서비스가 주관하는 스타트업 행사로, AI 에이전트와 머신러닝, 클라우드 기반 AI 아키텍처 등을 주제로 세션과 네트워킹 프로그램이 진행된다. 이번 행사에는 업스테이지, 로앤컴퍼니, Superb AI 등 국내 주요 AI 스타트업도 연사로 참여했다.

아키스케치는 트랙1 ‘Agentic AI & AI-Augmented Development’ 세션에서 Amazon Bedrock AgentCore를 활용한 인테리어 AI 에이전트 개발 사례를 발표했다. 발표에서는 자연어 명령 하나로 도면 분석, 3D 변환, 스타일 제안, 가구 배치, 렌더링, 견적 산출까지 이어지는 엔드투엔드 워크플로우를 소개했다.

이 워크플로우는 설계 프로세스 전 과정을 단일 시스템으로 통합해 자동화하는 구조로, 기존에 단계별로 분절돼 있던 작업 흐름을 하나의 대화형 인터페이스로 연결한 것이 특징이다.

아키스케치가 개발한 AI 에이전트는 고객 상담과 컨설팅부터 계약과 발주, 사후관리, 이력 추적까지 전 과정을 통합 관리하는 것을 목표로 한다. 기존에는 고객 요구사항 분석과 견적 산출, 현장 대응 등이 분리돼 평균 4주에서 8주가 소요됐지만, AI 기반 자동화로 프로젝트 기간 단축과 커뮤니케이션 비용 절감 효과를 기대할 수 있다는 설명이다.

이주성 아키스케치 대표는 “인테리어 설계 전 과정을 하나로 연결하면 고객 경험을 획기적으로 개선할 수 있다”며 “Amazon Bedrock AgentCore 기반 AI 에이전트 기술을 통해 인테리어 산업 전반의 디지털 전환을 이끌어 나가겠다”고 말했다.