디 올 뉴 넥쏘·수소 충전 로봇 공개 수소 밸류체인 기술 전시

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대자동차그룹이 일본에서 열린 글로벌 수소 산업 박람회에 참가해 수소 모빌리티와 충전·저장 기술 등 수소 밸류체인 전반의 기술력을 선보인다.

현대차그룹은 이날부터 19일까지 일본 도쿄 빅사이트에서 열리는 ‘국제 수소 & 연료전지 엑스포 2026(H2 & FC Expo 2026)’에 참가한다고 17일 밝혔다.

국제 수소 & 연료전지 엑스포는 수소 및 연료전지 산업의 최신 기술과 비즈니스 동향을 소개하는 글로벌 박람회로, 전시와 강연, 세미나 등 다양한 프로그램이 진행된다.

현대차그룹은 수소 브랜드이자 비즈니스 플랫폼인 ‘HTWO’를 중심으로 전시 부스를 마련하고 ▷수소 모빌리티 ▷수소 충전 및 저장 ▷산업 애플리케이션 등 수소 밸류체인 전반에 걸친 기술과 사업 역량을 소개한다.

먼저 차세대 수소전기차 ‘디 올 뉴 넥쏘’를 전시한다. 이 차량은 최고출력 150㎾모터를 탑재해 정지 상태에서 시속 100㎞까지 7.8초 만에 도달할 수 있으며 약 5분 충전으로 최대 720㎞(국내 기준) 주행이 가능하다.

또 전방 충돌방지 보조2(FCA2), 고속도로 주행 보조2(HDA2) 등 지능형 안전 기술과 실내외 V2L 기능, 100W C타입 충전 포트, 뱅앤올룹슨 프리미엄 오디오 등 다양한 편의 사양을 적용했다.

일본 출시 모델에는 정전과 지진 등 재난 상황을 고려해 차량에서 가정으로 전력을 공급할 수 있는 V2H 기능도 추가될 예정이다. 디 올 뉴 넥쏘는 올해 상반기 일본 시장에 출시된다.

현대차그룹은 관람객들이 차량의 성능을 직접 체험할 수 있도록 전시장 인근에서 시승 프로그램도 운영한다. 이와 함께 수소전기트럭과 수소전기트램 모형도 전시해 수소 기반 모빌리티의 활용 가능성을 소개한다.

수소 인프라 기술도 공개한다. 현대차그룹 로보틱스랩은 비전 AI와 고정밀 제어 기술을 적용한 ‘수소전기차 자동 충전 로봇(ACR-H)’ 시연을 진행한다. 이 로봇은 차량과 충전구 위치를 정밀하게 인식해 자동으로 충전 커넥터를 결합하며 24시간 무인 운영이 가능하다.

또 핵심 설비를 컨테이너 형태로 모듈화한 ‘패키지형 수소 충전소’ 모형도 전시한다. 이 충전소는 공간 활용도를 높여 도심 지역에서도 수소 충전 인프라 구축을 용이하게 하는 것이 특징이다.

현대차그룹은 산업 분야 탈탄소 기술도 소개한다. 대표적으로 수소와 공기를 혼합해 연소시키는 ‘수소 버너’를 전시하며, 향후 울산공장 도장 공정을 시작으로 국내 생산 공정에서 사용 중인 약 5000개의 LNG 버너를 수소 버너로 전환할 계획이다. 이후 북미와 유럽 생산 거점으로도 확대할 방침이다.

아울러 현대차그룹은 ‘수소 연료전지 기반 전동화 솔루션’을 주제로 수소 기술 개발 역사와 수소 밸류체인 전략을 소개하는 강연도 진행한다. 또한 수소 분야 글로벌 협의체인 ‘수소위원회’ 공동 의장사로서 일본 회원사들과 수소 생태계 확대 협력 방안을 논의할 예정이다.

현대차그룹 관계자는 “일본 시장에서 수소 비즈니스 브랜드 HTWO를 중심으로 수소 생산부터 저장, 운송, 활용까지 밸류체인 전반의 기술을 소개하게 돼 의미가 있다”며 “디 올 뉴 넥쏘의 일본 출시 등을 통해 글로벌 수소 산업 발전을 지속해서 확대해 나가겠다”고 말했다.