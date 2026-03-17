[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 16일 오후 시청 국제의전실에서 배우 한상진과 BNK 썸 여자프로농구단 감독 박정은을 미디어 소통 홍보대사로 위촉했다고 17일 밝혔다.

이번 위촉은 세계적인 도시브랜드로 성장한 부산의 위상을 널리 알리고 시민과의 소통을 강화하기 위해 추진됐다. 두 홍보대사의 임기는 2년이며, 부산시 공식 소통 채널 등을 통해 부산 홍보 활동을 펼칠 예정이다.

배우 한상진은 드라마·영화·예능·웹콘텐츠 등 분야를 넘나들며 활약하는 동시에, 부산에 대한 각별한 애정을 말이 아닌 삶으로 실천해 온 인물이다. 아내 박정은 감독의 BNK 썸 부임을 계기로 함께 부산에 정착한 지 5년째로 그에게 부산은 단순한 거주지를 넘어 제2의 고향이 됐다.

BNK 썸 프로여자농구단 감독 박정은은 ‘올림픽 4회 연속 출전’과 ‘프로농구 최초, 여성 감독 우승’이라는 두 개의 역사를 쓴 부산 출신 여자농구 레전드이다. 괘법초·동주여중·동주여고·경희대를 졸업한 박 감독은 국가대표 선수로 활약하며 올림픽 4회 연속 출전 기록을 세웠다.

이날 위촉식에서는 위촉장과 함께 두 사람의 이름이 새겨진 ‘부산시 농구 유니폼 액자’가 위촉패로 전달됐다. 유니폼에 새겨진 11번은 박정은 감독이 삼성생명 선수 시절 사용한 등번호이자 구단 최초 영구결번 번호다.

한편 시는 올해 상반기 배우 한상진이 참여하는 신규 콘텐츠를 부산시 공식 유튜브 채널(www.youtube.com/@Busan_is_good)을 통해 선보일 예정이다.