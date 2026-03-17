한양·DB證 등 줄줄이 배당 늘려 정부 밸류업 정책·분리과세 요건 충족 움직임

[헤럴드경제=문이림 기자] 증권업계가 호실적을 바탕으로 주주환원 경쟁에 나선 가운데 중소형 증권사도 배당 확대에 동참하는 모습이다.

17일 금융투자업계에 따르면 주요 증권사들은 이달 말 정기 주주총회를 앞두고 잇따라 배당 확대 방안을 발표하고 있다. 특히 중소형 증권사는 주주환원의 핵심 수단인 배당을 예년보다 크게 늘리는 추세다.

LS증권은 보통주 1주당 500원의 현금배당을 결정했다. 총 배당금은 341억원 규모다. 배당성향(연결 기준)은 148%로 업계 최고 수준이다. 배당성향은 기업이 벌어들인 순이익 가운데 주주에게 배당으로 환원하는 비율을 의미한다. 전년 대비 배당금 증가율도 131.7%에 달한다.

한양증권도 배당 확대에 나섰다. 한양증권은 보통주 1주당 1600원의 배당을 실시하며 순이익의 37%를 주주에게 환원한다. 배당금은 지난해보다 67.9% 늘었다.

DB증권 역시 1주당 550원의 현금배당을 결정하며 역대 최대 규모 배당을 실시한다.

이 밖에도 현대차증권은 1주당 370원(배당성향 40%, 배당금 증가율 62.6%), 유진투자증권은 1주당 180원(배당성향 26%, 배당금 증가율 80%)의 현금배당을 실시한다.

부국증권도 1주당 2400원(배당성향 47%, 배당금 증가율 59.2%)의 현금배당을 실시한다.

전통적인 고배당 증권사로 꼽히는 유화증권은 1주당 220원을 배당한다. 배당성향은 96%, 배당금 증가율은 37.1% 수준이다.

중소형 증권사들이 적극적으로 배당을 확대하는 배경엔 정부의 기업 밸류업 정책과 주주환원 강화 기조가 자리한다. 올해부터 시행된 배당소득 분리과세도 배당 확대를 유인했다. 최근 변동성 장세에 거래대금이 늘면서 호실적이 예상되는 것도 한 몫했다는 평가다.

분리과세 혜택을 받기 위한 고배당 기업 요건은 ▷전년 대비 현금배당이 감소하지 않으면서 배당성향이 40% 이상이거나 ▷배당성향 25% 이상이면서 배당액이 전년 대비 10% 이상 증가한 경우 등이다.

대부분 증권사가 배당을 늘리면서 정부가 제시한 고배당 기업 기준을 충족할 것으로 예상된다.

일부 증권사는 안정적인 배당 정책을 유지하는 데 무게를 두고 있다. 대신증권은 보통주 1주당 1200원의 배당을 전년과 동일하게 유지하기로 했다. 안정적인 배당 정책을 이어가는 동시에 2028년까지를 ‘자본 확대 기간’으로 설정하고 자본 확충에 집중한다는 방침이다.

미래에셋증권, 교보증권 등도 고배당 기업 요건에는 해당하지 않는 것으로 나타났다.