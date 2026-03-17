[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 오는 23일부터 27일까지 5일간 8·9급 공무원 신규 채용을 위한 ‘2026년도 제2회 공개경쟁임용시험’ 원서를 접수 받는다고 17일 밝혔다.

이번 제2회 임용시험 선발인원은 총 720명으로, 올해 치러지는 시험 중 가장 큰 규모다. 이는 전년 대비 397명이나 증가(증 123%)한 수준으로, 최근 4년 내 최대 선발 규모다.

직렬별 선발인원은 행정직 305명, 세무직 72명, 전산직 9명, 사회복지직 108명, 사서직 4명, 속기직 3명, 공업직 51명, 농업직 3명, 녹지직 26명, 보건직 10명, 간호직 28명, 환경직 15명, 시설직 61명, 방재안전직 11명, 방송통신직 14명 등이다.

응시원서는 지방자치단체 인터넷원서접수센터를 통해 접수할 수 있다.

특히 지역 인재 보호를 위한 ‘거주지 제한 요건’이 다시 적용되는 만큼 응시자는 공고문에 명시된 거주요건과 직렬별 응시에 필요한 자격증 등 응시 자격을 사전에 확인해야 한다.

시험은 오는 6월 20일 필기시험을 시작으로 7월 16일 필기 합격자 발표와 면접시험을 거쳐 8월 28일 최종합격자를 발표할 예정이다.

시험 일정과 선발 예정 직렬, 시험과목 등 자세한 정보는 대구시 홈페이지 ‘시험정보’에서 확인할 수 있다.

안중곤 대구시 행정국장은 “대구 발전을 이끌어갈 지역 맞춤형 인재를 선발하기 위해 공정하고 투명한 임용시험 운영에 최선을 다하겠다”며 “전문성과 역량을 갖춘 지역 인재들의 많은 관심과 지원을 기대한다”고 말했다.