보랏빛 관광공사 하이커그라운드 광화문 일대 한국관광 홍보영상, 환대 메시지 전파 및 홍보부스 운영 여행정보, 할인혜택, 편의제공 등

[헤럴드경제=함영훈 기자] 오는 21일 광화문광장에서 열리는 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연을 맞아 세계 각국에서 몰려들 BTS 팬덤 ‘아미(ARMY)’들을 모시기 위해 한국관광공사가 나섰다.

한국관광공사는 BTS 글로벌 팬들의 공연 관람이 실질적인 관광·체험·지역 방문으로 이어질 수 있도록 온·오프라인 연계 마케팅을 강화한다.

먼저, 광화문 일대에서는 한국관광 홍보영상을 옥외전광판을 통해 송출하고, 정부서울청사 외벽에 글로벌 팬들을 반기는 대형 환대 현수막을 내건다.

세종대로 스탠딩석 인근 광화문역 6번 출구 앞에서는 한국콘텐츠진흥원과 함께 홍보부스를 운영해 팬들에게 K-콘텐츠와 여행에 필요한 정보를 소개하고, 체험 이벤트와 기념품 제공 등 즐길 거리도 마련할 예정이다.

광화문 인근에 위치한 한국관광 홍보관 ‘하이커 그라운드’는 보랏빛 테마 공간으로 탈바꿈하고 음료 할인, 댄스·노래 대결 프로그램 등 다채로운 이벤트를 진행한다. 특히, 공연 당일에는 자정까지 연장 운영하며 화장실 개방과 휴대폰 충전 서비스, 와이파이를 무료로 제공한다.

온라인 관광 프로모션도 함께 추진한다. 한국관광통합플랫폼 ‘VISITKOREA(이하 ’VK‘)’에서는 특집전을 통해 뮤직비디오 촬영지와 공연 개최 지역 인근의 매력적인 관광지를 집중 소개한다.

놀유니버스의 외국인 전용 플랫폼 ‘NOL World’를 통해 외국인 대상 관광·체험상품 할인 혜택을 제공한다. 또한 공사 해외지사 SNS 채널을 통해 카드뉴스를 배포하고, 입국 절차부터 공연 정보, 결제수단, 교통편 등 외국인 관광객에게 필요한 정보를 안내한다.

아울러 글로벌 인플루언서들의 한국 홍보 콘텐츠 제작을 지원한다. 선정된 인플루언서에게는 K-컬처·관광·푸드를 직접 경험할 수 있는 체험 바우처를 지급하며, 최적의 촬영 코스 추천 및 촬영 협조 등 밀착형 컨시어지 서비스를 제공할 계획이다.

팬들이 안전하게 공연을 즐길 수 있도록 여행 정보 제공도 한층 강화한다. 1330관광통역안내와 관광안내센터 운영을 확대해 공연장 교통, 심야 이동, 인근 의료기관 등 필수 정보를 다국어로 안내한다. 또한 VK 웹·앱을 통해 공연 개최지와 관련한 관광객 참고 정보 및 여행 유의사항을 제공해 현장 안전을 뒷받침한다.

한국관광공사 한여옥 국제관광콘텐츠실장은 “BTS 컴백 공연은 전 세계 팬들에게 한국관광 매력을 알릴 수 있는 최고의 무대”라며, “팬들이 한국에서 잊지 못할 추억을 안고 돌아갈 수 있도록 환대와 편의 지원에 만전을 기하겠다”라고 밝혔다.