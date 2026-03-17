‘M7’ 구성 종목 모두 올라 필라델피아 반도체지수 장중 3%대 상승

[헤럴드경제=문이림 기자] 뉴욕증시 3대 지수가 일제히 상승했다. 국제유가가 4거래일 만에 하락세로 돌아서자 위험선호 심리가 살아난 영향으로 풀이된다.

16일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 387.94포인트(0.83%) 오른 4만6946.41에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 67.19포인트(1.01%) 상승한 6699.38, 나스닥 종합지수는 268.82포인트(1.22%) 오른 2만2374.18에 장을 마감했다.

다우지수와 S&P500지수는 모두 5거래일 만에 상승세로 전환했고, 나스닥지수도 3거래일 만에 반등했다.

뉴욕증시는 국제유가 하락 소식에 장 초반부터 강세를 보였다. 호르무즈 해협이 사실상 열려 있다는 신호가 나오면서 공급 차질 우려가 완화된 영향이다.

아바스 아라그치 이란 외무부 장관은 이날 이란 반관영 매체 SNN TV와의 인터뷰에서 “호르무즈 해협은 적들과 그들의 공격을 지원하는 자들에게만 닫혀 있다”고 강조했다. 실제로 이란은 물론 중국·인도·파키스탄 선박도 해협을 통항하고 있는 것으로 전해졌다.

스콧 베선트 미국 재무장관도 미 언론 인터뷰에서 “이란 선박은 이미 해협을 통과하고 있으며 우리는 세계 다른 지역에 석유를 공급하기 위해 이를 허용하고 있다”고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 대화를 진행하고 있다고 언급하면서 서부텍사스산원유(WTI) 4월 인도분은 전장 대비 5.28% 내린 배럴당 93.5달러에 마감했다.

테리 샌드벤 US뱅크 자산운용 수석 주식 전략가는 “이란 유조선들이 호르무즈 해협을 통과하고 있거나 곧 통과할 것이라는 소식은 글로벌 경제 안정성 측면에서 긍정적”이라고 평가했다.

유가가 진정 조짐을 보이자 뉴욕증시에는 기술주 중심으로 매수세가 유입됐다.

초대형 기술주 그룹인 ‘매그니피센트(M)7’를 구성하는 엔비디아(1.65%), 테슬라(1.11%), 아마존닷컴(1.96%), 메타 플랫폼스(2.33%), 알파벳(1.09%), 마이크로소프트(1.11%), 애플(1.08%) 등은 모두 상승 마감했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 오는 2027년까지 블랙웰과 베라 루빈 플랫폼에 약 1조달러 규모의 주문이 들어올 것이라고 전망하자 인공지능(AI) 수요에 대한 우려도 완화됐다.

필라델피아 반도체 지수는 1.96% 상승 마감했다. 장중 3.27%까지 오르기로 했다. 마이크론 테크놀로지는 대만에 두 번째 반도체 공장을 건설한다는 소식에 3.68% 올랐다.

유가 하락 영향으로 노르웨이지안 크루즈라인(5.14%), 델타항공(3.50%) 등 여행 관련 종목도 강세를 보였다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 6월까지 기준금리가 동결될 확률을 76.9%로 반영했다. 전 거래일 대비 0.7%포인트 높아졌다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 3.68포인트(13.53%) 내린 23.51을 기록했다.