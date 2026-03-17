[헤럴드경제=함영훈 기자] 원주 오크밸리 리조트가 4월 4일 봄밤의 자연 속을 달리는 특별한 야간 러닝 이벤트 ‘2026 힐스 나이트 레이스(2026 Hills Night Race)’를 개최한다.

이번 행사는 총 1000명 참가자를 선착순으로 모집하며, 오크밸리 내 오크힐스CC 골프코스 카트도로를 달리는 이색 러닝 대회로 진행된다.

모객에는 국내 관광분야 1위기업 하나투어 ‘원팀’이 나서 국내관광 활성화에 앞장선다. 하나투어는 오크밸리가 주최·주관하는 ‘2026 오크밸리 힐스 나이트 레이스’(4.4)의 메인스폰서로 참여하며 피투자사인 클투, 와그와 3사 협업을 본격화한다. 이번 협업은 하나투어가 투자한 러닝 기반 스포츠 여행 플랫폼 ‘클투’, 글로벌 여행 액티비티 플랫폼 ‘와그(WAUG)’와 함께하는 첫 3사 협업 사례다.

참가자들은 총 10km 거리와 총 362m의 획득고도가 포함된 코스를 따라 자연 속 골프 코스의 업힐과 다운힐 구간이 이어지는 길을 달리며 일반 도심 러닝 대회와는 다른 특별한 경험을 즐길 수 있다.

특히 봄밤의 선선한 공기와 함께 조명이 어우러진 코스를 달리는 야간 레이스 콘셉트로 진행돼 러닝 애호가들에게 색다른 즐거움을 선사할 예정이다.

참가비는 4만9000원이며, 참가자 전원에게는 기념 티셔츠, 대회 완주 메달, 공식 기록 칩, 피니셔 타월, 스트롱핏 러닝 양말을 비롯해 카스, 아미노바이탈, 라티브, 유얼거트, 일화 에버데이 등 다양한 협찬 브랜드의 현장 사은품도 제공될 예정이다.

남·여 부문 각각 1등은 약 150만원 상당 ‘클투 해외 마라톤 런투어 참가권’이 제공되며, 2등에게는 파크로쉬 리조트앤웰니스의 숙박권(조식 포함), 3등은 오크밸리 리조트 숙박권이 제공된다.

또한 참가자들에게는 오크밸리 리조트 내 다양한 시설을 이용할 수 있는 특별 혜택도 주어진다.

수영장 및 사우나 할인, 레스토랑 20% 할인, 퍼니팩토리 및 바운스 슈퍼파크 입장료 할인, 오크밸리 리조트 객실 숙박 최대 48% 할인 등 다양한 혜택을 통해 참가자들은 레이스와 함께 리조트에서의 여유로운 시간을 즐길 수 있다.

오크밸리 리조트 관계자는 11일 “힐스 나이트 레이스는 골프 코스를 달리는 이색적인 러닝 경험과 자연속에서 낭만적인 분위기를 동시에 즐길 수 있는 이벤트”라며 “러닝을 사랑하는 참가자뿐 아니라 가족, 친구와 함께 특별한 추억을 만들 수 있는 축제 같은 행사가 될 것”이라고 말했다.

‘2026 힐스 나이트 레이스’ 참가 신청 및 자세한 내용은 오크밸리 리조트 공식 홈페이지와 대회 운영을 맡은 러닝 플랫폼 ‘클투’의 공식 웹사이트를 통해 확인할 수 있다.