대구는 SW·전장, 경북은 차체·소재·배터리 제조기반 연계 중기부, 지역 산업전환 모델로 키워 전국 확산 추진

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 대구·경북 지역에 소프트웨어 중심 미래차 생태계 조성에 나선다고 밝혔다. 중기부는 대구의 소프트웨어·전장 역량과 경북의 제조기반을 연계해 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 전환을 본격 지원하겠다는 구상이다.

중기부는 17일 대구에서 대구·경북 자동차 산업의 SDV 전환 방안을 논의하는 토론회를 열었다고 밝혔다. 이번 행사는 미래차 전환에 선제적으로 대응하기 위해 지역 현장의 의견을 듣고, 지방정부와의 협력 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

SDV는 인공지능, 전기차, 자율주행 기술이 결합돼 자동차의 주요 기능을 소프트웨어로 구현하는 미래차를 뜻한다. 이에 따라 관련 중소기업들도 기존 하드웨어 부품 생산을 넘어 소프트웨어와 전장 분야로 사업 역량을 넓혀야 하는 과제를 안고 있다.

대구·경북은 내연기관차 부품기업 비중이 높은 지역으로 꼽힌다. 이런 만큼 SDV 전환은 단순한 기술 변화 차원을 넘어 지역 산업 고도화와 미래차 경쟁력 확보를 위한 핵심 과제로 평가된다.

발제를 맡은 지능형자동차부품진흥원 김봉섭 실장은 글로벌 SDV 전환 흐름과 대구·경북의 대응 방향을 소개했다. 그는 대구의 모빌리티 소프트웨어와 전장 분야 경쟁력, 경북의 차체·소재·배터리 제조기반을 연계할 경우 미래 모빌리티 산업 생태계 구축이 가능하다고 설명했다.

토론에 참여한 기업과 전문가들은 기술개발과 인력양성, 협력체계 구축을 통해 지역 중소기업이 미래차 산업의 핵심 파트너로 성장할 수 있다는 데 뜻을 모았다.

중기부는 이날 오후 지역 중소기업의 수출, 인력, 애로 상담 등을 지원하는 ‘원스톱기업지원박람회’에도 참석해 현장 의견을 청취하고 관계자들을 격려했다.

노용석 중기부 차관은 “이번 협력 프로젝트가 지역 산업 전환의 우수 사례로 확산되기를 기대한다”며 “정부가 5극3특을 중심으로 지방주도 성장을 추진하고 있는 만큼 중기부도 지역 주력산업을 이에 맞게 개편하고 집중 지원하겠다”고 말했다.