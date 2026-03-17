[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]엑스코는 대구·경북 지역 최대 규모이자 최장수 건축 전시회인 ‘제26회 대구건축박람회(Daegu Housing Expo 2026)’를 오는 19일부터 22일까지 엑스코(EXCO) 동관에서 개최한다고 17일 밝혔다.

대구MBC가 주최하고 (주)한산마케팅연구원이 주관하는 이번 박람회는 2001년 첫 개최 이후 올해로 26회째를 맞는다.

올해 박람회는 ‘생활을 편리하게, 공간을 아름답게’를 슬로건으로 내걸었다.

국내 우수 건축 관련 기업 150여 개사가 참가해 600여 부스 규모로 운영되며 참관객들에게 최신 건축 기술과 신제품을 대거 선보인다.

전시 품목은 ▲다양한 건축자재 및 조명 ▲공구 ▲조경 및 공공시설 등 전문 분야를 비롯해 최근 수요가 급증하고 있는 ▲내진설계 ▲중목구조 ▲전원주택 ▲농촌 체류형 쉼터(이동식 주택)까지 폭넓게 구성돼 실질적인 주거 비전을 제시할 전망이다.

특히 이번 박람회는 건축 산업과 동반 성장할 수 있는 부대행사를 강화해 더욱 풍성한 볼거리를 제공한다.

‘대구인테리어·가구·가정용품 특별전’이 함께 열려 건축 시공부터 내부 인테리어, 가구 배치까지 주거 환경의 전 과정을 한자리에서 조망할 수 있다.

나아가 오는 20일 오후 1시부터는 ‘현명한 건축주 만들기 대작전’ 세미나도 진행된다.

이번 박람회의 관람 시간은 오전 10시부터 오후 6시까지며 대구건축박람회 홈페이지에서 사전등록을 하거나 온라인 초청장을 지참할 경우 무료 관람이 가능하다.

자세한 정보는 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

박람회 관계자는 “건축 실수요자와 기업을 잇는 소통의 장으로서, 양질의 건축 시공과 자재를 직접 확인하고 전문가와 함께 최적의 해답을 찾을 수 있는 기회가 될 것”이라고 말했다.