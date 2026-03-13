필수진료 1만 원 부담으로 이용…선택진료 최대 20만원 까지 추가 지원 지역 내 동물병원 4곳 운영, 사전 전화로 예약 후 구비서류 지참해 방문

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 경제적 어려움으로 반려동물 진료를 받기 어려운 취약계층을 위해 ‘우리동네 동물병원’을 운영한다.

‘우리동네 펫위탁소’와 함께 취약계층 반려동물을 지원하기 위한 동물 복지 정책이다.

구는 반려동물 1마리당 최대 40만 원 상당의 의료서비스를 제공한다. 필수진료는 기초 건강검진과 필수 예방접종, 심장사상충 예방 등 약 20만 원 상당의 기초 건강관리로 보호자는 1마리당 1만 원만 부담하면 된다.

이후 추가 치료가 필요한 경우 선택진료를 통해 질병 치료와 중성화 수술 등 최대 20만 원까지 지원 받을 수 있으며, 초과 진료비는 보호자가 부담한다. 미용이나 영양제 등 단순 처방 항목은 제외된다.

지원 대상은 광진구에 주민등록이 되어있는 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족이다. 지원을 희망하는 주민은 반려동물 동물등록을 완료한 뒤 관련 증명서와 신분증을 지참해 반려동물과 함께 지정 동물병원을 방문하면 된다.

지정 동물병원에서는 지원자격과 대상 동물을 확인한 후 진료를 진행한다. 이때 동물보호관리시스템을 통해 동물등록 여부와 함께 소유자 정보도 확인한다. 광진구는 동물등록 반려동물을 중심으로 지원해 책임있는 반려문화 정착도 유도할 계획이다.

올해 광진구에는 광진동물의료센터(광나루로 507), 다온동물병원(면목로 142), 서울동물병원(천호대로 623-1), 아이본동물병원(자양로 65) 등 4곳이 우리동네 동물병원으로 지정돼 있다. 이용을 희망하는 주민은 사전에 전화로 문의한 뒤 방문하면 된다.

구는 앞으로 사업 운영 상황과 주민 수요를 살펴 지원 대상을 확대하거나 지원 항목을 보완하는 등 반려동물 복지 정책을 계속 추진해 나갈 계획이다.

김경호 광진구청장은 “반려동물은 주민들에게 정서적 안정과 위로를 주는 소중한 가족이지만 경제적 이유로 제때 진료를 받지 못하는 경우가 많다”며 “이번 ‘우리동네 동물병원’을 통해 취약계층 반려동물이 기본 건강관리와 필요한 진료를 받을 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.