“혁신선대위 조기 출범 필요” “후보 경선에는 꼭 참여” “무소속 출마, 절대 없을 것”

[헤럴드경제=손인규 기자] 오세훈 서울시장이 6·3 지방선거 국민의힘 공천 신청 추가접수 기한인 12일에도 결국 후보 등록을 하지 않았다. 오 시장은 당의 실질적인 노선 변화가 없이는 후보 등록을 미루겠다고 했다. 다만 불출마나 무소속 출마와 같은 일부 예측에 대해서는 “그런 일은 없을 것”이라며 “반드시 경선에 참여할 것이고 참여하고 싶다”고 강조했다.

12일 오 시장은 서울 중구 더플라자호텔에서 열린 행사에 참석한 뒤 기자들에게 “송구스럽게도 오늘(12일) 선거 참여를 위한 경선 등록은 못한다”고 말했다.

오 시장은 “사흘 전 의원총회에서 당 노선에 대한 변화에 감사하다는 입장을 정리하고 당과 추후 의논해서 참여를 결정하겠다고 말씀드렸다”며 “그러면서 이런 당의 변화가 선언문에 그치지 않고 실현되도록 과정을 지켜보며 추후 입장을 드리겠다고 분명히 말씀드렸다”고 말했다.

이어 “하지만 지금까지 당의 변화를 정리해 보면 실행 단계로 가는 조짐이 안 보인다”며 “장동혁 (국민의힘) 대표를 만나 뵙고 ‘노선 전환과 아울러 실행할 수 있는 인적 변화가 필요하다. 혁신 선대위 조기 출범이 해법’이라고 말씀드렸다”고 덧붙였다.

그는 “하지만 그 부분에 있어 조금이라도 채택하거나 실행한다고 보기 어렵다 판단했다”고 했다.

오 시장은 “당의 공천 스케줄을 존중해야겠지만 오늘 등록하는 것은 자제할 수밖에 없다고 판단했다”며 “다만 일각에서 선거에 불참하려는것 아니냐는 억측이 있지만 분명히 말씀드릴 수 있는 건 선거에 참여할 것”이라고 강조했다.

이어 “다만 수도권 선거에서 장수 역할을 해야 하는 저로서 최소한 수도권 선거를 치르려면 바탕은 마련돼야 한다는 점을 간곡하게 요청드린다”며 “오늘 점심 때에도 당 지도부와 만나 분명히 ‘선거에 참여하겠다. 하고 싶다’고 말씀드렸다”고 덧붙였다.

오 시장은 당의 어떤 변화를 원하는지에 대한 질문에 “기존 노선에 집착을 가지고 있는 당 구성원들이 있다”며 “그런 상징적인 인사들에 대해 조치하는 모습이 전달될 때 선거를 할 수 있는 분위기가 만들어진다”고 말했다. 그러면서 “제일 좋은 건 혁신선대위 조기 출범”이라며 “그러면 국민께서 ‘결의문이 실천되기 시작했구나’ 하고 분명한 변화로 받아들이실 것”이라고 강조했다.

‘당의 변화가 없으면 무소속이라도 출마하게 되나’라는 질문에 대해서는 “그런 생각은 절대로 해본 적 없다”고 선을 그었다.