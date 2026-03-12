이태원 참사 진상규명 특조위 증인 출석 “대통령실로 많이 분산 배치, 피로 누적”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 159명의 사망자가 발생한 2022년 이태원 참사 당시 서울 용산의 치안을 맡았던 이임재 전 용산경찰서장이 “용산으로 대통령실을 이전하지 않았다면 이런 참담한 사고가 나올 가능성이 적지 않았을까 생각한다”고 말했다.

이 전 서장은 12일 오후 서울 중구 은행회관에서 열린 10·29 이태원 참사 진상규명과 재발 방지를 위한 특별조사위원회(특조위)의 청문회에 증인으로 출석해 “100%는 아니지만 그럴(사고 날) 가능성이 굉장히 낮다고 생각한다”고 답했다.

그렇게 생각하는 이유로는 “당시 (핼러윈에) 대비를 하는 과정에서 대통령실로 (경찰 인원이)많이 분산 배치가 됐다”며 “용산서 직원들이 대통령실 이전에 따라 피로가 누적된 상태에서 대응 능력에 저하가 있었다”고 밝혔다.

그러면서 “책임 회피 차원은 아니지만 제가 할 수 있는 여건에 한계가 많았다”고 덧붙였다.

증인으로 출석한 윤희근 전 경찰청장도 참사 당일 경비 공백이 있었던 것이 맞느냐는 질문에 “맞다. 위험이 인지되거나 예견됐다면 상응해서 경비가 배치됐어야 했다”고 답했다. 또한 ‘핼러윈 파티에는 주최자가 없는 만큼 경찰이 더 관심을 기울여야 했다’는 지적에 “경찰도 일정 부분 책임이 있다”고 했다.

이번 청문회는 이태원참사의 발생 원인부터 수습 및 후속 조치까지의 사실관계와 책임 규명을 위해 마련됐다. 13일까지 이틀간 열린다. 유가족과 피해자, 국민이 제기한 참사 관련 의문을 공식적인 조사 절차를 통해 확인하는 게 목표로, 증인 54명, 참고인 23명에게 묻고 듣는다.