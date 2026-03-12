22년간 562명에 230억원 지원

[헤럴드경제=정경수 기자] 포스코청암재단이 해외 우수 인재의 국내 유학을 지원하는 ‘포스코한국유학장학’ 신규 장학생을 선발하고 증서 수여식을 개최했다.

포스코청암재단은 12일 서울시 강남구 포스코센터에서 ‘제22회 한국유학장학 증서수여식 및 졸업 환송식’을 열고 신규 장학생 19명에게 장학증서를 수여했다고 밝혔다. 행사에서는 학업을 마친 졸업 장학생들의 새로운 출발을 축하하는 시간도 함께 마련됐다.

포스코한국유학장학은 2005년부터 해외 우수 인재가 국내 대학원에서 석·박사 과정을 이수할 수 있도록 학비와 생활비를 지원하는 글로벌 장학사업이다. 지난 22년간 총 562명의 장학생이 한국에서 학업과 연구를 이어왔으며 누적 지원금은 약 230억원에 달한다.

특히 올해는 기존 아시아 중심 선발에서 벗어나 대상 국가를 전 세계 27개국으로 확대했다. 신규 장학생들은 독일·미국·영국 등 유럽과 미주 지역, 브라질 등 중남미, 말레이시아·베트남·인도네시아 등 아시아 국가에서 선발됐다.

선발된 장학생들은 서울대, 고려대, 연세대, 포스텍, 한국학중앙연구원 한국학대학원, KDI국제정책대학원 등 국내 주요 대학원에서 생명과학, 공학, 행정학, 한국학 등 다양한 분야의 연구와 학업을 이어갈 예정이다.

이번 행사에서는 학업을 마친 졸업 장학생들의 환송식도 함께 진행됐다. 일부 장학생은 박사 학위 취득 후 포스트닥 연구원으로 연구를 이어가고, 일부는 논문 마무리를 위해 한 학기 추가 재학하며 연구를 지속할 계획이다.

포스코청암재단은 앞으로도 장학생들이 안정적인 환경에서 학업에 전념할 수 있도록 지원을 이어가는 한편, 장학사업을 통해 형성된 글로벌 인재 네트워크를 확대하기 위한 교류 프로그램도 운영할 예정이다.