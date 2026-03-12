SCMP, 고대 중국~청나라 시대 피임법 소개

[헤럴드경제=한지숙 기자] 수백~수천 년 전 중국 여성들이 쓴 다양한 피임 방법이 소개됐다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 지난 10일 보도에서 “고대 중국에선 출산과 관련한 가부장적이며 봉건적인 규범으로 인해 많은 중국 여성들이 위험한 피임 방법을 감수해야 했다”면서 옛 문헌에 등장한 갖가지 피임법을 정리했다.

먼저 중국에서 가장 오래된 피임법 중 하나는 ‘구룽’ 섭취다. 고대 문헌 ‘산해경’에 등장하는 약초인 구룽의 잎은 난초처럼 생겼고 뿌리는 도라지와 비슷하다고 묘사돼 있다. 매우 쓴맛이 특징인데, 진나라 이전 고대(기원전 2100~221년)에는 ‘꽃만 피고 열매는 맺지 않는 식물’을 먹으면 임신하지 않는다고 믿었다. 그러나 실제 피임 효과가 현대 과학에서 입증되진 못했다.

또 다른 고대 의학서적인 ‘천금방’에선 자색 자스민 뿌리를 끓여 마시는 것이 낙태를 유도한다고 기록돼 있다.

물리적 피임법은 전국시대(기원전 475~221년)에 등장했다. 중국 후베이성 중부에 있는 한 무덤의 발굴 조사 당시 말린 생선의 부레로 만든 원통형 유물이 발견됐는데, 이는 역사상 가장 오래된 고대 피임 기구(콘돔)로 여겨진다.

당시 중국 여성들은 생선의 부레를 깨끗하게 씻어 말린 뒤 원시적인 형태의 피임 도구로 사용했다. 그러나 이 도구는 매우 불쾌한 냄새가 나고 불편하며, 위생적이지 않았다. 고대 사회에서 생선 냄새는 불륜의 상징으로 여겨졌으며, 배우자에게서 이런 냄새가 나면 종종 불륜으로 의심되기도 했다.

한나라(기원전 202년~서기 220년) 시대에 성황제의 총애를 받아 황후의 지위까지 오른 조비연(趙飛燕)은 사향과 사슴뿔을 섞어 만든 환을 배꼽에 발랐다고 한다. 기록에 따르면 이 약은 피부를 매끄럽게 하고 매혹적인 향이 나게 했지만, 동시에 불임을 유발하기도 했다.

실제로 전통 중국 의학에서는 사향이 혈액 순환을 촉진하는 동시에 장기 사용하면 자궁 내막에 손상을 일으켜 불임으로 이어질 수 있다고 본다. 사슴뿔의 경우 과도하게 섭취하면 호르몬 불균형 증상이 나타날 수 있다.

북위 시대(386~534년)에는 외척의 정치적 간섭을 막고자 황태자로 즉위한 왕자의 어머니를 사형에 처하는 칙령이 내려졌다. 그 결과로 많은 후궁들이 임신을 두려워 한 나머지 몰래 여러 가지 피임약을 복용하는 상황이 벌어졌다.

당나라 시대(618~907년)에는 실크로드를 통해 서방 문명과 활발히 교류하며 다양한 피임법이 중국에 소개됐다. 이 시기 많은 소녀들이 매춘업소에 팔려가 사창가가 번성했다. 이들은 음악, 서예, 그림, 무용 등을 배우고 남성 고객을 만족시키는 능력에 따라 등급이 나뉘었다.

높은 등급의 기념들은 서양에서 전해진 값 비싸고 귀한 피임약을 썼다. 사향(사향노루의 향낭에서 얻는 향료·약재) 및 향신료이자 약재인 사프란을 섞어 만든 피임약이었다.

이와 달리 대부분의 일반 여성들은 올챙이를 먹거나 수은을 복요하는 등 위험한 민간요법에 의존해야 했다. 올챙이를 먹으면 월경이 끊기고, 소량의 수은은 에스트로겐 생성을 방해한다고 여겨지던 시대다.

이밖에도 당나라 황제들의 일부 후궁들은 사향, 거머리, 등에 등을 섞어 약으로 만든 뒤 이를 마셨다는 기록이 있다. 이 약은 심한 복통을 유발하고 영구적인 불임을 초래했다고 한다.

송나라(960~1279년)와 원나라(1271~1368년)에선 기생집 여성들에게 임신을 막기 위해 사향이 다량 함유된 약초차를 강제로 마시게 했는데, 이 차에 때로 수은과 비소를 섞기도 했다고 한다. 당시 기생들의 평균 수명은 일반인 보다 현저히 낮았으며, 많은 이들이 30세 이전에 주로 부인과 질환으로 사망했다.

명나라(1368~1644년) 때에는 한 여성이 출산 후 회복 시기에 살아있는 강달팽이(민물달팽이) 두 마리를 먹으면 피임 효과가 있다는 이야기를 듣고 이를 따랐다가 말을 못하게 되는 부작용에 시달렸고 결국 26세에 세상을 떠난 사례가 있다.

청나라(1644~1911년) 시대에는 중국 동부 지역에서 남성 피임법으로 목화씨 기름이 사용됐다는 기록이 있다. 농부들은 목화씨를 장기 복용하면 불임이 되지만, 섭취를 중단하면 가임 능력을 회복한다는 사실을 발견했다. 현대에 이르러 목화씨 기름에 함유된 화학 물질이 정자 생성 억제와 연관이 있다는 과학적 사실이 확인됐다.

일부 기록에 따르면 황제가 특정 여성을 총애하지만 임신을 막고자 했을 때에는 환관(내시)이 그 여성을 거꾸로 매달아 놓고 샤프란을 우려낸 액체로 하반신을 씻겨 주었다고 전해진다.

SCMP는 “오늘날 현대 의학의 발전과 성평등 확대로 여성들은 자신의 몸을 스스로 통제할 수 있는 더 안전하고 효과적인 피임법을 갖게 됐다”면서 “여성의 만족도를 우선시하는 피임 제품들이 등장한 가운데 중국에서는 많은 남성들이 정관수술을 통해 피임을 여성만의 부담이 아닌 공동의 책임으로 인식하고 있다”고 전했다.