롯데홈쇼핑 2대 주주 자격 김재경 대표이사 연임시 임시 주총서 해임 추진 “내부거래 승인 안건 부결에도 위탁 상품 판매 이어가”

[헤럴드경제=한영대 기자] 롯데홈쇼핑 2대 주주인 태광산업은 김재겸 롯데홈쇼핑 대표의 이사 재선임에 반대 입장을 밝혔다고 12일 밝혔다.

태광산업은 내일 예정된 롯데홈쇼핑 주주총회에서 김 대표이사의 사퇴를 요구할 계획이다. 만약 이사로 재선임될 경우 임시 주총에서 해임을 추진하고, 부결 시 법원에 해임을 청구할 예정이다.

태광산업은 강경한 태도를 보인 것에 대해 “지난 1월 14일 이사회에서 내부거래 승인 안건이 부결됐음에도 계열사 위탁 상품 판매를 계속했고, 이는 명백한 위법행위”라고 주장했다.

롯데홈쇼핑은 자사 홈페이지에서 롯데백화점 카테고리를 별도로 운영하면서 롯데쇼핑으로부터 위탁받은 상품을 판매하고 있다. 위탁 상품에는 명품, 패션잡화, 영캐주얼, 가전, 식품 등 다양한 부문의 상품이 포함돼 있다. S크로스바디백의 경우 이달에만 18차례 방송이 편성돼 있다. 롯데그룹 계열사인 하이마트 상품도 롯데홈쇼핑을 통해 판매되고 있다. 냉장고와 청소기, 커피포트와 면도기 등 등록 상품이 1324개에 이르는 것으로 조사됐다.

태광산업은 롯데홈쇼핑의 이같은 계열사 위탁상품 판매는 위법행위라고 주장했다. 상법 제398조에 따르면 내부거래를 위해서는 사전에 이사회 승인을 받아야 한다. 특히 재적이사 3분의 2 이상의 동의를 얻어야 하는 특별결의 사항이다. 롯데홈쇼핑은 정관에서도 내부거래를 이사회 결의 사항으로 규정하고 있다.

태광산업 관계자는 “내부거래 자체가 문제라기보다는 상법에 규정된 이사회 승인이라는 절차를 준수하지 않은 것은 명백한 위법행위”라고 말했다. 그러면서 “상법에서는 내부거래의 내용과 절차가 공정해야 한다는 조건도 붙어 있는데 롯데홈쇼핑의 경우에는 공정거래법에서 금지하는 부당지원 행위의 성격이 강하다”고 설명했다.

한편, 롯데홈쇼핑은 태광산업 주장에 대해 “비정상적인 주장과 고소,고발이 더이상 놀랍지 않다”며 “주총을 통해 비정상적인 경영 환경이 개선되기를 기대하고 있다”고 비판했다.