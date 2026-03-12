장동혁 대표 머뭇거리자 ‘압박’ “혁신적인 선대위 구성 필요” 지도부 주변 인사 청산도 ‘주문’

[헤럴드경제=손인규 기자] 오세훈 서울시장이 6·3 지방선거 공천 신청 추가접수 기한인 12일 오후까지도 “오늘(12일) 후보 등록이 불투명하다”는 입장을 밝힌 것으로 파악됐다. 국민의힘이 최근 이른바 ‘절윤(윤석열 전 대통령과 절연) 결의문’을 발표한 이후로도 장동혁 대표가 이끄는 지도부가 가시적 조치에 나서지 않자 압박하는 것으로 풀이된다.

이날 헤럴드경제 취재에 따르면 오 시장 측 관계자는 “(오 시장은) 오늘도 당 지도부의 실천을 확인할 것”이라며 “지난 9일 의원총회는 의원들의 총의를 모아 ‘윤어게인’ 청산을 분명히 결의했고 그러면 이제 그 의원들의 총의에 대해 장 대표가 장악력을 가지고 실천하면 된다”고 말했다.

그는 “국민에게 변했다. 신뢰할 수 있다는 믿음을 줄 수 있도록 혁신적인 선대위를 구성하고, 의원총회 결의를 정면으로 부정하고 있는 지도부 주변 인사들을 청산해야 한다”며 “그래야 보수가 정상화의 길을 가고 이길 가능성 있는 선거를 치를 수 있는 것”이라고 강조했다. 그러면서 “그런 의미에서 오늘 (오 시장의 후보 등록) 접수는 불투명하다”고 덧붙였다.

국민의힘 지도부를 향해 윤 전 대통령과 계엄과의 단절을 요구해 온 오 시장은 공천 신청 접수 마감일인 8일에도 후보 등록을 하지 않는 강수를 두며 노선 변화를 촉구했다.

국민의힘은 이튿날 긴급 의원총회를 열어 계엄 선포에 대해 사과하고 윤 전 대통령과 절연을 강조하는 소속 의원 전원 명의 결의문을 발표했다. 그리고 서울·충남, 2개 지역에 대해 12일까지 공천 신청을 추가로 받기로 했다. 김태흠 충남지사도 역시 8일까지 후보 등록을 하지 않았다.

하지만 과거 ‘절윤’ 메시지를 내고도 지도부가 그와 반대되는 언행을 하는 일이 잇달았던 만큼 당내에서는 실질적인 변화를 보여주는 후속 조치를 요구하는 목소리가 나오고 있다.

장 대표는 결의문 채택 후에도 입장을 내놓지 않다가 전날 “결의문을 존중한다”면서도 “지선 승리를 위해선 그날 의총에서 밝힌 우리의 입장이 마지막 입장이 돼야 한다”고 언급해 인적 쇄신 등 가시적인 후속 조치를 내놓을 가능성이 크지 않을 것이란 전망이 나왔다.

오 시장은 11일 페이스북에 올린 글에서도 국민의힘 결의문에 대해 “선언으로 그쳐서는 안 된다”며 “국민이 기다리는 것은 가시적 변화”라고 강조했다.