한컴인스페이스와 통합플랫폼 개발 협업

로봇SI 기업 고성엔지니어링(대표 최창신)이 로봇과 드론을 융합한 지능형 플랫폼을 개발한다. 이 회사는 현대차그룹 모바일로봇 플랫폼 ‘모베드 얼라이언스’에 참여 중이다.

고성엔지니어링은 한컴인스페이스(대표 최명진)와 ‘지상·공중 연계형 로봇·드론 통합플랫폼 개발’ 업무협약을 했다고 12일 밝혔다. 한컴인스페이스는 우주·항공·지상데이터 인텔리전스 기업이다.

양사는 스마트시티, 국가안보, 재난대응, 산업안전, 물류시설 관리 등 폭넓은 분야에서 적용 가능한 솔루션을 개발하고 사업화에 나서기로 했다. 모베드와 드론 연계 운용 통합플랫폼 개발에 주력한다. 로봇과 드론 연계 통신·관제·데이터 융합기술 연구도 한다. 이밖에 지상·공중 협업 PoC(개념검증) 및 실증사업 수행과 사업화를 공동 추진할 계획이다.

고성엔지니어링 최창신 대표는 “지상에서는 모베드의 자유로운 이동성을 활용하고, 공중에서는 드론 비행으로 정찰과 탐색 기능을 접목해 조선소, 발전소, 제철소, 건설현장 등 다양한 산업환경에 도입될 것으로 기대한다”고 했다.