12일 부산은행 본점에서 서민금융진흥원·신용회복위원회와 협약식 개최

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK부산은행은 12일 부산은행 본점에서 서민금융진흥원, 신용회복위원회와 함께 ‘서민금융 복합지원 추진’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이날 협약식에는 김성주 부산은행장과 김은경 서민금융진흥원장(신용회복위원장 겸임) 등 기관 주요 관계자들이 참석, 다양한 서민금융·복합지원·지역금융 협력 방안에 대해 논의했다.

이번 협약은 부산·울산·경남 지역 서민·소외계층이 겪는 복합적인 어려움을 개별 기관의 단편적 지원이 아닌 통합 서비스로 제공하기 위해 마련됐으며, 금융권 최초로 민·관이 협력하는 지역 밀착형 서민금융 복합지원 체계를 구축하는데 목적이 있다.

특히 세 기관은 올해 3분기 내에 복합지원 수요가 높을 것으로 예상되는 부산 구도심 지역인 중앙동에 복합지원센터를 개소할 예정이다. 복합지원센터에서는 ▷민간·정책서민금융 및 고용·복지 상담 ▷채무조정 지원 ▷금융교육 등을 원스톱으로 제공해 서민·소외계층의 경제적 자립을 지원할 계획이다.

이와 함께 부산은행은 복합지원 이용자를 위한 맞춤형 금융상품도 3분기 중 출시할 예정이다. 제도권 금융으로 복귀를 위한 소액신용대출 상품과 종잣돈 마련을 지원하는 적금상품을 출시해 금융 사각지대 해소와 자산 형성 지원을 동시에 추진한다.

세 기관은 이동점포를 활용한 ‘찾아가는 복합지원 서비스’를 시행한다. 금융 접근성이 낮은 지역을 직접 방문해 복합지원 상담을 제공하고, 상담직원 대상 금융교육을 실시해 금융 소외계층에 대한 지원망을 확대할 계획이다.

김성주 부산은행장은 “이번 협약은 서민금융과 복지를 유기적으로 연결해 지역 내 금융 사각지대를 실질적으로 해소하기 위한 의미 있는 첫걸음이다”라고 말했고, 김은경 서민금융진흥원장은 “복합지원의 새로운 도전을 대한민국 대표 지방은행인 BNK부산은행과 함께 하게 되어 기쁘다”고 화답했다.