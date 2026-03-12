현직자 멘토링·설명회에 발길 이어져 취업준비생 100여 명, 1:1 메토링 통해 직무 상담

[헤럴드경제=서재근 기자] LG에너지솔루션이 ‘배터리 잡페어 2026’에 참가해 성황리에 행사를 진행하고 있다고 12일 밝혔다.

회사 측에 따르면 이틀 동안에만 400여 명이 기업설명회에 참석했으며 100여 명의 취업준비생들이 부스를 찾아 1:1 멘토링을 통해 직무 상담을 진행했다.

이달 5일부터 19일까지 R&D(연구개발) 및 생산기술 분야의 ‘신입사원 수시채용’을 진행하는 LG에너지솔루션은 현직자 멘토링과 기업설명회 등이 마련된 이번 행사를 통해서 취업 준비생들과의 현장 소통을 확대하겠다는 구상이다.

특히, 사전 신청이 이틀 만에 마감될 정도로 높은 관심을 모았던 선배 사원과의 1:1 멘토링 프로그램에는 생산기술과 R&D 분야 현직자 10여 명이 참여해 직무 상담을 진행한다.

상담 현장에서는 실제 업무 내용과 조직 문화, 회사 비전, 커리어 진로 방향 등에 대한 질문이 이어졌으며, 현직자들은 자신의 경험을 바탕으로 취업준비생들의 궁금증에 성심껏 답변하며 실질적인 조언을 해주기도 했다.

아울러 ‘와이 LG 에너지 설루션(Why LG Energy Solution)’을 주제로 열린 기업설명회 역시 큰 관심을 모았다. 3일 동안 하루 한 차례씩 진행되는 설명회는 전 좌석 모두 사전신청 단계에서 마감됐고, 실제 설명회 현장에서도 좌석이 빼곡히 채워질 만큼 많은 취업준비생이 참석해 설명에 집중하는 모습을 보였다. 설명회에서는 회사 및 사업 소개, 중장기 성장 전략 및 구성원 커리어 비전 등이 소개됐다.

LG에너지솔루션 관계자는 “이번 잡페어를 통해 배터리 산업에 관심을 가진 많은 취업준비생들과 직접 만나 소통할 수 있었다”며 “앞으로도 다양한 프로그램을 통해 미래 에너지 산업을 이끌어갈 인재들과의 교류를 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.