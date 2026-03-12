21개 바이오기업 참가 세계 2위 제약시장 공략 기술협력·R&D 파트너십 확대

[헤럴드경제=정경수 기자] 중국 최대 의료바이오 전시회에 한국관이 처음으로 설치되며 국내 제약·바이오 기업들의 중국 시장 공략이 본격화됐다.

산업통상자원부와 대한무역투자진흥공사(코트라)는 한국보건산업진흥원, 한국제약바이오협회와 공동으로 12일부터 사흘간 중국에서 열리는 ‘바이오 차이나 2026’에 국내 기업 21개사가 참여하는 한국관을 운영한다고 밝혔다.

바이오 차이나는 매년 3월 개최되는 중국 최대 제약바이오 전시회로, 화이자와 노바티스 등 글로벌 제약사와 우시앱텍, 중국바이오제약 등 중국 주요 기업을 포함해 약 400개 기업이 참가한다.

중국은 미국에 이어 세계 2위 규모의 제약 시장으로 2023년 기준 시장 규모가 2475억달러(약 366조원)에 달한다. 그러나 지난해 기준 한국의 대중국 의약품 수출은 4억5000만달러(약 6653억원)로 전체 수출의 약 4.2% 수준에 머물러 있어 시장 확대 여지가 큰 것으로 평가된다.

코트라는 K-소비재를 통해 높아진 한국 제품 신뢰도, 한중 관계 개선 흐름, 팬데믹 이후 글로벌 의료진 사이에서 확산된 K-의료 경험 등을 계기로 이번 전시회에 한국관을 처음으로 설치했다고 설명했다.

이번 한국관에는 알츠하이머 치료제를 개발 중인 쓰리브룩스테라퓨틱스 등 완제의약품, 바이오의약품, 신약개발 플랫폼, 후보물질 개발 기업 등 21개 혁신 제약·바이오 기업이 참가했다. 참가 기업들은 글로벌 제약사와 투자사를 대상으로 기술 제휴, 연구개발(R&D) 협력, 임상 협력 및 투자 유치를 위한 기업 간 거래(B2B) 상담을 진행했다.

특히 중국의 고령화 추세에 맞춰 신규 치료제 파이프라인 관련 기술 협력과 기술 이전 가능성을 중심으로 파트너십 논의가 이뤄졌다.

행사 기간에는 투자유치와 파트너십 확대를 위한 프로그램도 마련됐다. 13일 열리는 피칭 IR 행사에서는 항체-약물 접합체(ADC) 링커 기술과 인공지능(AI) 기반 신약개발 플랫폼 등을 보유한 국내 바이오 기업 6개사가 글로벌 제약사와 투자자를 대상으로 기술 협력과 투자 유치 기회를 모색한다.

이어 진행된 한·중 제약바이오 기업 네트워킹 행사 ‘코리아 나이트’에는 상하이파마슈티컬, 심시어파마슈티컬 등 중국 주요 제약기업 관계자를 포함해 약 150명이 참석한다.

강경성 코트라 사장은 “바이오헬스 산업은 의약품을 포함해 새로운 수출 유망 산업으로 부상하고 있다”며 “AI와 미용 분야 등과 연계한 의료바이오 수출 품목을 다변화하고 주요 시장에서 점유율을 확대해 나가겠다”고 말했다.