전국 5개 권역 순회 교육 EV 정비 기술·고객 서비스 역량 강화

[헤럴드경제=정경수 기자] 제너럴모터스(GM) 한국사업장이 전국 쉐보레 서비스 네트워크의 정비 역량과 고객 서비스 품질 강화를 위해 순회형 교육 프로그램을 본격 추진한다.

GM 한국사업장은 전국 5개 권역을 순회하는 ‘릴레이 교육 프로그램’을 도입해 쉐보레 서비스센터의 정비 기술과 고객 경험 관리 역량을 동시에 강화한다고 12일 밝혔다.

이번 프로그램은 GM 글로벌 표준에 기반한 통합 교육 체계를 현장에 정착시키기 위한 것으로, 정비 기술 고도화와 고객 접점 서비스 품질 개선을 아우르는 종합 교육 프로그램으로 운영된다.

쉐보레 서비스 네트워크는 판금·도장과 엔진·변속기 분해 조립 등 고난도 정비가 가능한 종합 정비 서비스센터와 소모품 교환 및 기본 정비를 수행하는 전문 정비 서비스센터로 구성돼 있다.

교육 프로그램은 크게 ▷정비 기술 교육 ▷고객 접점 인력 교육 등 두 축으로 진행된다. 정비 기술 교육은 ‘찾아가는 정비 기술 코칭’ 방식으로 운영되며 전국 서비스 네트워크 정비사를 대상으로 실시된다. 전기차(EV) 시스템과 글로벌 GM의 최신 기술이 주요 교육 내용이다.

정비 숙련도에 따라 교육 내용도 차별화된다. 숙련 정비사에게는 파워트레인 및 전기장치 중심의 전문 기술 교육을 제공하고, 신입 정비사에게는 정비 기초 역량 강화를 위한 단계별 교육을 실시한다. 하반기에는 전국 서비스센터의 요청을 받아 수요 기반 맞춤형 정비 교육도 추가로 운영할 계획이다.

고객 경험 혁신을 위한 서비스 교육도 병행된다. 3월에는 전국 서비스 네트워크 지역 담당자를 대상으로 심화 교육을 진행하며, 이어 종합 정비 서비스센터 리셉션 직원과 전문 정비 서비스센터를 대상으로 한 권역별 교육이 순차적으로 실시된다. 또한 종합 정비 서비스센터 현장 관리자를 위한 고객 경험 관리 교육도 예정돼 있다.

GM 한국사업장은 글로벌 서비스 기준을 반영한 고객 서비스 가이드 ‘GM 디퍼런스’도 도입할 예정이다. 해당 가이드에는 서비스 접수 및 고객 불만 대응, 수리 안내, 긴급 출동 서비스 등 고객 응대 전반에 대한 표준 절차와 운영 평가 지표, 시설 및 브랜드 운영 기준 등이 포함된다.

최은영 GM 한국사업장 애프터세일즈 서비스 부문 본부장은 “전국 쉐보레 서비스 네트워크는 쉐보레 브랜드 고객 서비스의 핵심 축”이라며 “정비 기술부터 고객 접점 운영까지 서비스 전반의 역량을 체계적으로 강화해 전국 어디서나 동일한 수준의 고객 경험을 제공할 것”이라고 말했다.