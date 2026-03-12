“尹정권 조작기소 상응한 대가 치르게 할 것” 중수청·공소청 설치법 “소모적 논쟁 안 해야”

[헤럴드경제=주소현 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 12일 유튜브발로 불거진 이재명 대통령 사건 공천취소 거래설에 관해 “당에서 가능한 모든 방법을 동원해서 강력하게 대응하겠다”고 말했다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 당 의원총회에서 “일각에서 뜬금없이 공천취소 거래설이 난무한다”며 이같이 말했다.

정 대표는 “지금 윤석열 검찰 독재 정권 치하도 아니고 가장 민주적인 이재명 정부에서 이런 일은 상상할 수 없는 일”이라며 “있을 수도 없는 일이지만 있어서도 안 되는 일이고 실제 있는 일도 아니다”라고 했다.

이어 정 대표는 “공소취소는 거래로 될 일도 아니고 그렇게 해서도 안 된다”며 “합법적인 방법으로 국정조사와 특검으로 윤석열 정권하에서 벌어졌던 조작기소가 사실로 드러나면 그에 대한 상응한 조치와 대가를 치르게 할 것”이라고 강조했다.

아울러 정 대표는 “우리 의원들도 상당히 분노하고 규탄의 말씀 많이 해주는데 이건 당에서 엄정하게 조치 취하겠다”며 “이런 말도 되지도 않는 설로 정치 공세를 펼치고 있는 국민의힘이라면 그 또한 단호하게 대처하겠다”고 덧붙였다.

정부가 재입법 예고한 중대범죄수사청·공소청 설치법에 추미애·김용민 의원 등 국회 법제사법위원회 강경파가 반대하는 상황을 놓고 정 대표는 “불필요하게 이 부분에 대해서 너무 소모적인 논쟁은 안 하는 게 좋겠다”고 당부했다.

정 대표는 “수사·기소 분리라는 대원칙, 검찰개혁은 이재명 정부와 민주당의 깃발이고 상징이다. 이 깃발이 찢어지지 않도록, 상징이 얼룩지지 않도록 하겠다”며 “요란하지 않게 긴밀하게 물밑에서 조율하겠다”고 했다.