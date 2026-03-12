“장 대표 여전히 ‘윤어게인’이라 믿어” “윤갑근 충북지사 출마 건도 있고…”

[헤럴드경제=한지숙 기자] ‘윤어게인’과 ‘부정선거 음모론’을 주장하고 있는 한국사 강사 출신 강성 보수 유튜버 전한길 씨는 국민의힘 탈당 선언을 번복한 데 대해 “이혼하고 싶다고 바로 할 수 없지 않나”라고 말했다.

전 씨는 11일 밤 자신의 유튜브채널 라이브 방송에서 탈당 선언 기자회견을 열겠다고 했다가 취소한 데 대해 “성급했다”며 사과하고, 자신을 따라 탈당한 지지자가 있다면 돌아와 달라고 요청했다.

그는 “이혼하고 싶다고 바로 이혼할 수 없지 않나, 때로는 마음에 안들어도 책임감 때문에 꾹 참지 않나”라며 “장동혁 대표 속마음은 윤석열 대통령과의 절연이 아니라 여전히 ‘윤어게인’이고, (나와)비슷한 마음일 것이라고 믿어본다”고 했다.

탈당을 만류한 윤석열 전 대통령 변호인이 누구인 지에 대한 질문에 대해선 “소통하는 사람은 두 분 계시다”며 “두 분이 똑같이 저에게 탈당을 극구 만류했으며, 지방선거에서 승리해야 윤 대통령을 구할 수 있다는 동일한 입장이었다”고 했다. 이어 “더군다나 윤갑근(윤 전 대통령 변호인)이 충북지사 후보로 출마했기 때문에 (당이)하나로 뭉치지 않으면 힘들다”며 “정치 기득권, 친한파들이 좋아할 일, 이재명이 좋아할 일을 해선 안되겠다는 생각이 들었다”고 탈당할 뜻을 접은 이유를 설명했다.

전 씨는 당에 남아있어야 장 대표에게 윤갑근 후보를 추전해달라고 할 수 있고, 이준석 개혁신당 대표와의 부정선거 2차 토론에 나와달라고 요청할 수 있다고 했다.

그는 “이는 책임당원으로서 하는 요구로 당원이기에 이런 요구를 하지, 탈당하면 못 한다”고 했다.

아울러 전 씨는 “경기 평택을에서 국민의힘이 의석을 추가하는 것도 좋지만 보수 우파인 황교안 자유와혁신당 후보를 도와달라”고 하기도 했다.