특화 바닥구조·IoT ‘층간알리미’ 연계 솔루션 추진

[헤럴드경제=윤성현 기자] 호반건설과 포스코이앤씨가 공동주택 층간소음 저감을 위한 통합기술 공동개발에 나선다.

양사는 11일 서울 서초구 본사에서 ‘공동주택 주거환경 개선을 위한 층간소음 통합기술 공동개발’ 업무협약(MOU)을 체결했다고 12일 밝혔다. 협약식에는 문갑 호반그룹 경영부문대표와 최종문 포스코이앤씨 R&D센터장 등 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 공동주택 층간소음 사후확인제 시행 등 제도 변화에 대응하고, 입주민이 체감할 수 있는 주거 품질을 높이기 위해 추진됐다. 호반건설의 시공·품질관리 역량과 포스코이앤씨의 고성능 바닥구조 기술을 결합해 설계부터 시공, 성능 검증까지 아우르는 통합 대응체계를 구축하는 것이 골자다.

양사는 특화 바닥충격음 차단구조와 사물인터넷(IoT) 기반 층간소음 알림 기술을 연계한 통합 솔루션을 공동 개발할 계획이다. 이를 위해 층간소음 사후확인제 대응을 위한 기술 협의체를 운영하고, 특화 바닥구조의 성능 고도화와 현장 적용을 확대한다. 방진모듈판 기반 IoT 연계 ‘층간알리미’ 기술 개발도 병행한다.

호반건설은 그간 바닥구조 개선과 공법 고도화 연구를 통해 관련 성능인정서를 확보하는 등 자체 기술력을 강화해 왔다. 이번 협약에서도 통합 솔루션의 실증 운영과 현장 적용을 주도한다는 방침이다.

포스코이앤씨는 국토교통부 인증을 통해 중량충격음 1~4급 전 등급 성능을 확보한 특화 바닥구조 기술을 바탕으로 성능 고도화와 적용 확산에 협력하고, 현장 실증 데이터 분석과 검증을 담당한다.

양사는 센서 기반 모니터링과 입주민 안내 기능을 결합한 층간소음 관리 시스템을 구축해 공동주택 주거환경 개선에 나설 계획이다.

문갑 호반건설 경영부문대표는 “층간소음은 주거 만족도를 좌우하는 핵심 품질 요소”라며 “이번 협약을 계기로 층간소음을 사전에 관리할 수 있는 환경을 마련해 입주민이 보다 안심하고 생활할 수 있는 공동주택 주거환경 조성에 기여하겠다”고 말했다.

최종문 포스코이앤씨 연구개발(R&D)센터장은 “설계부터 시공, 검증까지 전 과정을 아우르는 일관된 품질 관리로 층간소음의 기술적 해법을 제시하겠다”며 “업계 최고 수준의 시너지를 통해 입주민이 체감할 수 있는 주거 혁신에 앞장설 것”이라고 말했다.