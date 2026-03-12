[헤럴드경제(안양)=박정규 기자]안양시는 12일 안양역에서 경기도 주관으로 열린 ‘철도지하화 통합개발사업 비전선포식’에 참석해 사업 추진 방향을 공유하고, 경부선 철도지하화의 조속한 추진 필요성을 다시 한번 강조했다고 밝혔다.

이날 행사에는 김동연 경기도지사와 이계삼 안양시 부시장을 비롯해 도의원, 기관 관계자 등이 참석했으며, 경기도는 철도지하화를 통한 도시 공간 재편 구상과 향후 추진 전략을 발표했다. 안양시는 경기도 및 관계 지자체와의 협력을 통해 사업 실현에 적극 나설 방침이다.

철도지하화 통합개발은 도심을 관통하는 철도를 지하화해 도시 단절과 분진·소음 등 생활 환경 문제를 해소하고, 지상 공간을 공원·도로·주거·업무시설 등 새로운 도시 성장 거점으로 조성하는 대규모 도시 개편 사업이다.

안양시는 경부선 철도지하화 필요성을 2010년부터 제기하며 관련 사업을 준비해 왔다. 이후 2012년 용산·동작·영등포·구로·금천·군포 등 수도권 7개 기초지자체와 함께 추진협의회를 구성해, 2024년 1월 ‘철도지하화 및 철도부지 통합개발에 관한 특별법’ 제정에 힘을 실었다. 지난 4일에도 서울 용산역 일대에서 열린 추진협의회 회의에 참석해 ‘종합계획 발표 촉구 공동성명서’에 서명하며 국토교통부의 조속한 결단을 촉구한 바 있다.

시는 이 사업을 통해 석수역에서 명학역까지 약 7.5km 구간의 철도를 지하화할 계획이다. 지하화로 확보되는 지상 공간 약 49만㎡에는 청년·근로자·노년층을 위한 맞춤형 주거 환경과 청년 창업·기업 유치를 위한 신성장 거점을 조성한다. 이를 통해 인공지능(AI) 기반 미래 산업 일자리를 창출하고 안양을 자족도시로 발전시킨다는 구상이다.

경기도는 이번 비전 발표를 통해 경부선과 경인선, 안산선, 경의중앙선 등 도내 4개 주요 노선을 대상으로 사업을 추진할 계획이다. 개발 대상 철도 구간은 총연장 약 32km, 상부 개발 면적은 약 343만㎡에 달하며, 예상 총사업비는 17조 3,222억 원으로 추산된다. 도는 향후 국토교통부의 철도지하화 통합개발 종합계획과 연계해 단계적으로 사업을 추진할 방침이다.

최대호 안양시장은 “경부선 철도는 오랜 기간 안양 도심을 동서로 단절시키며 시민 생활에 불편을 초래해 왔다”며, “철도지하화 통합개발을 통해 단절된 도시 공간을 연결해 미래 성장 기반을 마련하겠다”고 말했다. 이어 “사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 국토교통부의 조속한 종합계획 확정을 기대한다”고 밝혔다.